A cantora Mariah Carey anunciou nesta terça-feira (28/5) que fará um show solo no Brasil. A americana, conhecida pelo hit “All I want for Christmas is you”, se apresenta no Rock in Rio no dia 22 de setembro e sobe ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, no dia 20 de setembro, para seu único show solo no país.







Não é a primeira vez que a cantora vem ao Brasil, ela esteve no país outras quatro vezes: 1999, 2002, 2009 e 2010. Na última vinda, há 14 anos, Mariah cantou para quase 30 mil pessoas na Festa do Peão em Barretos, em São Paulo.





Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Mariah Carey vendeu mais de 200 milhões de cópias de seus álbuns, além de ser a artista solo com o maior recorde de hits no topo das paradas (ao todo, 20 de suas músicas ocuparam o número 1). Ela contabiliza ainda 34 indicações ao Grammy e, destas, venceu em cinco ocasiões.







A pré-venda de ingressos começa no dia 4 de junho, às 10h, exclusivamente para clientes do banco Santander, e vai até as 9h59 do dia 6 de junho. Ao meio-dia do dia 6, começa a venda geral de ingressos, pela internet ou a partir das 13h, na bilheteria oficial (Bilheteria A - Allianz Parque - Endereço: Rua Palestra Itália, 200). Clientes com cartões Santander ainda terão um desconto exclusivo.

Setores e preços:



Cadeira Superior - R$170,00 (meia-entrada legal) | R$306,00 (cliente Santander) | R$ 340,00 (inteira)

Pista - R$195,00 (meia-entrada legal) | R$351,00 (cliente Santander) | R$ 390,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$245,00 (meia-entrada legal) | R$441,00 (cliente Santander) | R$ 490,00 (inteira)

Pista Premium - R$395,00 (meia-entrada legal) | R$711,00 (cliente Santander) | R$ 790,00 (inteira)