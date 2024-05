O ator Johnny Wactor foi baleado e morto no último sábado (25/5) durante uma tentativa de roubo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo a mãe do astro, Scarlett Wactor, Johnny abordou três homens que tentavam levar uma peça de seu carro, mas acabou sendo atingido. A morte foi confirmada pela família na noite de domingo.

















Mais conhecido por seu papel na novela “General Hospital”, o ator também participou das séries “Westworld”, “The OA” e “Station 19”. O tiroteio aconteceu na madrugada de sexta para sábado.







Segundo Scarlett, Johnny saiu do bar em que trabalhava como bartender e estava caminhando com uma amiga em direção ao veículo, quando interrompeu o assaltante. Ela contou que o filho achou que o carro estava sendo rebocado e, quando se aproximou para perguntar, a pessoa “olhou para cima, estava usando uma máscara e abriu fogo”.















De acordo com Grant Wactor, irmão do ator, Johnny percebeu a intenção dos assaltantes e tentou proteger a amiga, ficando na frente dela. "Nós somos do Sul, nascidos e criados, e nós nunca deixaríamos uma mulher andar sozinha, Ele passou pelos assaltantes e pensou que seu carro estava sendo roubado e disse 'ei, o que vocês estão fazendo?'. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, colocou a amiga atrás dele, e foi então que ele levou um tiro", narrou.







Os três homens fugiram do local em um veículo que não é o do ator. Johnny chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. Nenhum suspeito foi preso.