A atriz Nanda Costa anunciou, nesta terça-feira (28/5), que vai leiloar a calça jeans que usou no lançamento da série “Justiça 2”. O valor arrecadado será doado para ajudar as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. A calça tinha uma pintura de uma mão, que parecia tocar suas partes íntimas. As imagens viralizaram quando Nanda foi tirar uma foto com Xamã, o que deu a impressão de que o cantor estaria fazendo um toque inadequado na artista.







O evento aconteceu no início de abril, mas só agora as imagens viralizaram. Nanda, que não tinha se pronunciado sobre o caso, decidiu aproveitar a polêmica e fazer uma boa ação. “Devido ao barulho que essa calça fez nas últimas 24 horas, decidi fazer um leilão, em prol do Rio Grande do Sul. Convoquei a galera da Arte na Fonte, uma plataforma de acesso à arte 100% solidária e acessível! Partindo do R$0. Os lances começam em R$0, e por aí vai”, anunciou.







"O leilão já tá valendo! Pode dar seu lance comentando seu lance aqui nesse post. O valor mais alto ficará fixado aqui nos comentários até segunda-feira que vem, dia 03/6 às 21h. Quando entraremos ao vivo pra encerrar o leilão, você ainda poderá dar lance ao vivo (na live) até batermos o martelo!", explicou.





Segundo Nanda, todo valor arrecadado será repassado para uma ONG do Rio Grande do Sul. A instituição será informada na live. “O valor total do arremate será doado integralmente para uma ONG do Rio Grande do Sul, que será informada na segunda-feira. Aceito sugestões de ONG, de preferência alguma voltada a crianças. O comprovante da doação também será postado no meu feed! Vamos juntos?”, encerrou.