Lorrane Katlen sobe ao palco do Teatro Marília, às 19h; espetáculo explora a fluidez da vida por meio do elemento água

O espetáculo “Água Corrente”, com a multiartista Lorrane Katlen, será apresentado gratuitamente nesta terça-feira (28/5), às 19h, como parte do projeto Terça da Dança, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586 – Santa Efigênia).

No palco, a atriz revela uma jornada poética por meio do elemento água e do movimento, explorando a fluidez da vida e os desafios enfrentados ao longo de sua trajetória. A peça convida o público a se deixar levar pela “correnteza de emoções”, evidenciando a capacidade humana de fluir com os desafios e se renovar constantemente.

O Terça da Dança apresenta artistas independentes e grupos profissionais, com apresentações artísticas e ações formativas e reflexivas. O projeto é desenvolvido pelo Centro de Referência da Dança de Belo Horizonte – CRDançaBH. Os ingressos para “Água Corrente” podem ser retirados gratuitamente no Sympla ou na bilheteria do teatro duas horas antes da apresentação. Informações: http://portalbelohorizonte.com.br/circuitomunicipaldecultura.