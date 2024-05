A música Leão, composição de Xamã, conquistou o topo da lista das mais ouvidas no Spotify Brasil na primeira década de funcionamento da plataforma no país, entre 2014 e 2023.

Lançada originalmente em parceria com Marília Mendonça (1995-2021) em 2020 como faixa do Zodíaco, terceiro álbum do rapper, a canção foi revisitada pela rainha da sofrência para o projeto Decretos Reais.



Vale lembrar que Xamã e Marília destronaram Luan Santana e Miley Cyrus ao fazerem de Leão a música mais executada nos shows realizados no Brasil no ano passado, segundo o Ecad, órgão responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais no país.



Enquanto o sertanejo ficou em segundo lugar na lista com Coração Cigano, a estrela global ficou em décimo segundo com Flowers.



No ano passado, a música quebrou outro recorde: com 13,9 milhões de streams totalizados nos últimos sete dias, ela foi a faixa mais executada em uma única semana no Spotify Brasil, superando Envolver, de Anitta.



Confira o ranking do Spotify:



1. Leão, por Marília Mendonça

2. Nosso Quadro, por Ana Castela e Agroplay

3. Arranhão - Ao Vivo, por Henrique & Juliano

4. Bombonzinho - Ao Vivo, por Ana Castela e Israel & Rodolffo

5. Mal Feito - Ao Vivo, por Hugo & Guilherme e Marília Mendonça;

6. Eu Gosto Assim - Ao Vivo, por Gustavo Mioto e Mari Fernandez

7. Liberdade Provisória - Live - Ibirapuera / 2019, por Henrique & Juliano

8. Erro Gostoso - Ao Vivo, por Simone Mendes

9. Deixe Me Ir - Acústico, por 1Kilo

10. Shape of You, por Ed Sheeran