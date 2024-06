Fãs da cantora Taylor Swift fizeram o chão tremer durante os shows em Edimburgo, capital da Escócia, no último fim de semana. Segundo o Serviço Geológico Britânico (BGS, na sigla em inglês), o público de cada uma das três apresentações gerou 80 kW de energia, o equivalente a cerca de 6 mil baterias de automóveis.

Duas estações de monitoramento distribuídas pela cidade registraram a atividade sísmica na sexta, no sábado e no domingo em um raio de até 6 km ao redor do estádio Murrayfield, local onde a cantora se apresentava.