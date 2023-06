Billie Eilish revela impacto de ataques online em sua autoimagem e carreira

677

Cantora falou sobre mudança de estilo vista no Met Gala (foto: ANGELA WEISS/AFP)

Billie Eilish, uma das vozes mais influentes da música pop contemporânea, abriu o coração sobre o impacto que os ataques online tiveram em sua autoestima e bem-estar pessoal. Em entrevista para a revista Vogue, Eilish compartilhou como os comentários nas redes sociais a afetaram profundamente. 'Se tivesse que lidar com essa intensidade de críticas na internet quando tinha apenas 11 anos, não sei se seria capaz de suportar', desabafou a cantora.





Eilish, conhecida por seus sucessos como 'Ocean Eyes', 'Bad Guy' e 'Happier Than Ever', também refletiu sobre sua evolução pessoal e artística. 'Eu me valorizo mais do que antes e estou mais preocupada em como me sinto do que como os haters se sentem. Mas, ainda assim, muita coisa me magoa', admitiu.









Leia: Billie Eilish se revolta com críticas por fotos sexy: 'Idiotas' A artista também falou sobre sua recente mudança de estilo, que incluiu a opção por um vestido gótico no Met Gala. Ela destacou que, apesar de ser conhecida por suas roupas largas e estilo tomboy, ela não se sente limitada a uma única imagem. 'Eu posso ser quem eu quiser, quando eu quiser. Não preciso provar que sou uma tomboy o tempo todo. Sou isso, mas também posso ser feminina, sexy, fofa e, às vezes, nada disso', afirmou.





Após o Met Gala, Eilish revelou que trocou o vestido por calças, uma jaqueta grande e tênis, afirmando que se sente poderosa dessa maneira. Ela também disse que está tentando se sentir mais confortável usando maquiagem pesada.





Além de sua carreira musical, Eilish também é conhecida por seu ativismo. Ela se apresenta em Paris no evento Power Our Planet, que visa pressionar as autoridades a agirem contra as mudanças climáticas.