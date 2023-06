Cyndi Lauper completa 70 anos; relembre alguns de seus maiores hits

A icônica cantora pop dos anos 80, Cyndi Lauper faz 70 anos nesta quinta-feira (22/6) (foto: Redes Sociais/Reprodução) A cantora estadunidense Cyndi Lauper, ícone pop e dona de clássicos hits dos anos 80, completa 70 anos nesta quinta-feira (22/6).









A partir deste álbum a cantora ascendeu ao mundo, e com sua música quebrou barreiras do preconceito. De lá a artista construiu uma trajetória invejável, vencendo o Emmy, Grammy, Tony Awards e faltando apenas o Oscar para completar a pequena lista de pessoas que ganharam o EGOT, que é uma das quatro principais premiações da televisão, música, cinema e teatro americano.

Além de participar de filmes e séries, Cyndi Lauper esteve em “We Are the World”, canção que reuniu artistas como Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Tina Turner e Diana Ross para arrecadar fundos em combate à fome em países da África.

Cyndi Lauper ao lado de Michael Jackson durante a gravação de "We Are The World", em 1985 (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Nessa data especial, a reportagem do Estado de Minas separou os cinco maiores sucessos de Cyndi Lauper, confira:





Girls Just Want to Have Fun

O maior sucesso de Cyndi lauper e considerado um hino feminista, “Girls Just Want To Have Fun” foi lançado em 1983 e no ano passado a música alcançou a marca de um bilhão de visualizações no YouTube, se tornando o primeiro vídeo mais visto de uma artista solo dos anos 80.

Time After Time

Seu segundo maior sucesso é a balada romântica “Time After Time”, composta e lançada pela cantora em 1984, no álbum “She’s So Unusual”. Atualmente o clipe está próximo de alcançar 500 milhões de visualizações no YouTube.

True Colors

Trilha sonora presente em novelas brasileiras, “True Colors” foi lançado em 1986 pela cantora no álbum com mesmo nome. A música inspirou a cantora a criar o “True Colors United”, organização sem fins lucrativos que ajuda jovens LGBT sem-teto.

All Through the Night

Single também presente no álbum “She’s So Unusual”, a canção “All Through the Night”, apesar de não ter um videoclipe alcançou na época o 5° lugar no topo das paradas da Billboard e até hoje é um sucesso entre os fãs, tendo 44 milhões de streams no Spotify.

The Goonies 'r' Good Enough

Para finalizar a lista, seu último sucesso é a trilha sonora presente no filme “The Goonies” de Steven Spielberg, lançado em 1985. O longa foi uma das influências da famosa série “Stranger Things”, que também tem como trilha uma música de Cyndi Lauper.