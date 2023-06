Primeiro beijo lésbico entre Clara e Helena em 'Vai na Fé' é comemorado

677

Clara e Helena, interpretadas por Regiane Alves e Priscila Sztejnman em 'Vai na Fé' (foto: Reprodução/TV Globo)

Na novela 'Vai na Fé', da Globo, as personagens Clara e Helena, interpretadas por Regiane Alves e Priscila Sztejnman respectivamente, vivenciaram um marco na trama com o primeiro beijo lésbico entre elas.

Antes, a emissora optava por representar o afeto do casal através de gestos carinhosos, em vez de beijos. A cena, concebida por Rosane Svartman, retrata uma Clara desencorajada após um trabalho de modelo mal remunerado.

Helena questiona a tristeza de Clara, destacando a qualidade das fotos e o impacto que poderiam ter em outras mulheres. Clara, por sua vez, expressa sua frustração com a baixa remuneração, lamentando sua expectativa de ser capaz de se sustentar como modelo.

Helena conforta Clara com palavras de encorajamento e, em seguida, as duas compartilham um beijo. A reação do público ao primeiro beijo de #Clarena foi bastante positiva nas redes sociais, incluindo as próprias atrizes que compõem o casal na trama.

Confira as reações:

SEM CENSURAAAAAAAAAA!



O primeiro beijo Clarena aconteceu e com direito a declaração. %uD83E%uDE77 #VaiNaFe https://t.co/wXFmnwLlXs — lesbocine (@lesbocine) June 21, 2023

a minha irmãzinha ficou tão feliz quando viu que o beijo clarena foi além de um selinho genérico, igual o de muitos outros que tem em novelas



eu fiquei tão feliz em ver ela feliz e animada falando que comenta da clara e da helena com as coleguinhas



sabe, é sobre isso. pic.twitter.com/U3RoRTnoMU — swan (@fadainutil) June 22, 2023