Atriz de 'Vai na Fé' é internada e publica imagem no hospital

Azzy interpreta Ivy em "Vai na Fé" (foto: Reprodução/Instagram)

A atriz Azzy, 22, foi internada nesta semana e apareceu nas redes sociais para tranquilizar seus fãs. Em publicação na noite desta quarta-feira (19), a intérprete de Ivy, uma das bailarinas de Lui Lorenzo (José Loreto) em "Vai na Fé", é vista em uma cama de hospital, com diversos aparelhos. A causa da internação não foi informada.

"Obrigada pelas mensagens de carinho, obrigada pelas orações, tô em repouso e sob cuidados, em breve explico tudo pra vocês, os dois últimos dias foram intensos e complexos mas só de estar conseguindo respirar melhor eu to grata!!!", escreveu ela, no Instagram.

Pelos stories da rede social, ela indicou que já tinha recebido alta. "Oi, gente. To em casa já, exausta... Os dois últimos dias foram complexos e intensos. Mas o importante é que eu to bem melhor. Obrigada pela preocupação de todos", postou, ao lado de uma foto no hospital e a legenda "xoxa, capenga e manca".

Procurada pela reportagem, a assessoria da Globo não deu mais detalhes sobre o ocorrido.