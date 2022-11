Comediante americano Jay Leno é hospitalizado com queimaduras

Jay Leno (foto: ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ / AFP)

O apresentador e comediante americano Jay Leno sofreu queimaduras graves no rosto após um acidente com um de seus automóveis, noticiaram meios de comunicação nesta segunda-feira (14).O astro da televisão se machucou quando um de seus carros pegou fogo em sua garagem em Los Angeles, segundo o portal de notícias TMZ.Leno, de 72 anos, confirmou em um comunicado enviado à AFP que fará uma pausa em sua agenda por algumas semanas para se recuperar."Tenho queimaduras graves de um incêndio a gasolina. Estou bem, mas preciso de uma ou duas semanas para me recuperar", escreveu.O ex-apresentador do "The Tonight Show" foi levado ao Centro para Queimaduras Grossman após o incidente, informou o TMZ.A revista People acrescentou que o comediante cancelou repentinamente sua participação em um evento em Las Vegas no domingo."Sua família não entrou em detalhes, mas houve uma emergência médica grave que impede Jay de viajar", publicou a People, citando um e-mail enviado aos participantes do evento. "Tudo o que sabemos é que está vivo, nossas orações esta noite serão por ele e sua família".Leno assumiu o programa noturno "The Tonight Show" em 1992 das mãos de Johnny Carson, ocupando um espaço tradicional na televisão americana durante décadas.Depois de uma experiência breve e de pouco sucesso com "The Jay Leno Show", o apresentador continuou com "The Tonight Show" até 2014, quando Jimmy Fallon assumiu o programa noturno de variedades.Leno também apresentou durante sete temporadas o "Jay Leno's Garage".