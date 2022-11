'Marte Um', que luta por vaga para o Brasil no Oscar, chega às plataformas

"Marte Um" fala dos sonhos de família da periferia brasileira, por meio de garoto que sonha virar astrofísico (foto: Embaúba Filmes )

Dirigido por Gabriel Martins, o longa “Marte Um”, rodado em Minas Gerais, chega nesta terça-feira (15/11) às principais plataformas on-demand do país, nas quais poderá ser alugado.

A iniciativa é do Canal Brasil, coprodutor do longa, que vai brigar por uma vaga para o Brasil na disputa do Oscar de Melhor filme internacional.

"Marte Um" acompanha o dia a dia dos Martins, família negra de classe média baixa que vive na periferia. Entre trabalho, sonho e trauma, os personagens convivem com o Brasil tensionado por mudanças.

A mãe, a diarista Tércia, cuida da casa enquanto passa por crises de angústia. O pai, Wellington, é ex-alcoólatra e quer ver o filho virar jogador de futebol profissional. A primogênita Eunice tem um novo amor, mas teme assumi-lo diante da família. E o caçula Deivinho sonha em colonizar Marte. Eles são interpretados, respectivamente, por Rejane Faria, Carlos Francisco, Camilla Damião e Cícero Lucas.

O longa foi produzido pela Filmes de Plástico, criada em Contagem e hoje sediada em Belo Horizonte, a partir de edital de ação afirmativa de baixo orçamento lançado em 2016. Rodado em Contagem, Belo Horizonte e Nova Lima, o longa tem equipe e elenco majoritariamente formados por técnicos e artistas pretos.



O filme tem longa batalha pela frente para chegar ao Oscar. Em 21 de dezembro, a organização do prêmio divulgará a lista prévia de selecionados. O anúncio dos indicados ocorrerá em 24 de janeiro de 2023 e a cerimônia está marcada para 12 de março de 2023, em Los Angeles.