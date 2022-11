Grupo gospel Preto no Branco grava DVD, nesta terça (15/11), em BH

Trio gospel tem 3,7 milhões de seguidores no YouTube (foto: Preto no Branco/divulgação)

Formado por Luã Freitas, Silas Simões e Fadi, o grupo gospel Preto no Branco, com sete anos de trajetória, vai gravar o DVD “Nação Preto no Branco” em Belo Horizonte, neste feriadão dedicado à República.

O repertório da banda, explicam os integrantes, quer levar ao público mensagens de amor, paz, esperança e perdão.O evento desta terça-feira (15/11) começa às 15h, no Campo do Najá, que fica na Avenida Mem de Sá, 2.037, no Aglomerado da Serra.Com 3,7 milhões de seguidores no YouTube, o Preto no Branco conta com 1,6 milhão de ouvintes mensais nas plataformas de streaming.