Festival dedicado à música experimental e de ruído chega a 12ª edição

Uma das sedes do festival, o Galpão Cine Horto abrigará duas sessões de apresentação conjunta de músicos (foto: Pequenas Sessões/Divulgação)



Cada nova edição é uma oportunidade para o baterista das bandas Constantine e Lise, Daniel Nunes, reinventar e ressignificar a existência do Festival Pequenas Sessões, projeto que criou em 2009. Inicialmente, o evento tinha como objetivo dar espaço para músicos com poucas chances de se apresentar no circuito cultural de Belo Horizonte. Passados 13 anos, o festival ampliou seu escopo, passando a contemplar outra manifestação artística: a dança. Cada nova edição é uma oportunidade para o baterista das bandas Constantine e Lise, Daniel Nunes, reinventar e ressignificar a existência do Festival Pequenas Sessões, projeto que criou em 2009. Inicialmente, o evento tinha como objetivo dar espaço para músicos com poucas chances de se apresentar no circuito cultural de Belo Horizonte. Passados 13 anos, o festival ampliou seu escopo, passando a contemplar outra manifestação artística: a dança.









Além das apresentações de músicas experimentais, o festival conta, neste ano, com programação voltada para o público infantil e performances de dança do grupo chileno Mundomoebio, além dos já tradicionais seminários e da residência artística.

Público infantil



“Eu já sentia a necessidade de contemplar o público infantil há algum tempo. Mas havia um impeditivo financeiro”, comenta Nunes. “O recurso que tínhamos nas edições passadas não nos permitia criar algo voltado para as crianças. Teríamos que suprimir algo que já está consolidado em nossa programação para que pudéssemos contemplar esse público”, diz, destacando que “uma criança está muito mais aberta a escutar uma música experimental e de ruído do que um adulto”.





Neste ano, no entanto, já com os recursos necessários em mãos, ele montou a Pequenas Sessões para Pequenxs Ouvintes, uma espécie de oficina para crianças. A atividade será realizada por Lucas Mafra, um “inventador de sons”, conforme ele mesmo se define, na tarde do dia 20, no Galpão Cine Horto. Na ocasião, as crianças serão incentivadas a produzir interações musicais a partir de brinquedos eletrônicos que emitem sons.









Os chilenos do grupo de dança Mundomoebio se apresentam e também participam de residência promovida pelo festival (foto: Pequenas Sessões/Divulgação)

A performance dos chilenos do Mundomoebio, por sua vez, é para o público adulto. “É um grupo de dança contemporânea que trabalha muito esse vínculo que existe entre o som e o corpo. Ele se baseia na improvisação e na incorporação do audiovisual para criar os próprios códigos corporais que serão apresentados na performance”, afirma o baterista.

Improvisação

O improviso é um dos elementos mais importantes desta edição do festival. Na “Sessão La Petite Chambre Records”, por exemplo, 10 músicos estarão espalhados por todos os cômodos do Galpão Cine Horto tocando linhas melódicas improvisadas. A ideia da proposta, segundo o fundador do festival, é fazer com que a música produzida por esses artistas represente um fio condutor entre os espaços do Galpão.





“O público vai circular pelos cômodos e vai continuar escutando o que está sendo tocado no outro ambiente, justamente para ter essa conexão proporcionada pela música”, destaca.





Os músicos convidados são Eddu Ferreira, Flavia Goa, Johnny Herno, Luiza Rozza, Nathalia Fragoso, Paola Ribeiro, Paulo Santos, Prisma Cênico, Ramon Alves e Verónica Daniela Cerrotta.





“A ‘Sessão Petite Chambre Records’ será realizada em dois dias. Como é na base da improvisação, no segundo dia, a disposição dos artistas pelos cômodos pode mudar e, certamente, as músicas tocadas não serão as mesmas”, adianta Daniel.

Seminários e residência artística

Também serão realizados os seminários “A preservação da memória a partir do som”, com Bianca Tossato e Verónica Cerrotta; “O grupo Mundomoebio e a produção cultural no contexto chileno”, com o grupo andino; “E N T R E – Corpo/voz, ressonância e lugar”, com Paola Ribeiro; e “Pro Helvetia e intercâmbios culturais”, com João Paulo Quintella. Todos os bate-papos poderão ser acompanhados pelo site do festival.





“A Pro Helvetia é uma instituição público-privada da Suíça que promove a colaboração artística entre os países da América do Sul e a Suíça. Trazê-los para a programação do Festival Pequenas Sessões, portanto, é uma forma de possibilitar o estreitamento de laços com os artistas brasileiros”, observa Nunes.





A residência artística “Corpo-som-imagem”, por sua vez, será um espaço para o convívio e a criação entre seis integrantes do grupo chileno Mundomoebio e o artista digital mineiro André Veloso. Eles propõem fazer uma redescoberta da existência do festival. O resultado dessa experiência será apresentado na próxima sexta (18/11), na galeria de arte Mama/Cadela





Ao longo dos 13 anos desde sua criação, o Festival Pequenas Sessões só não foi realizado em 2020, devido à pandemia da COVID-19. “Voltamos de maneira remota em 2021 e agora no modelo presencial”, cita o criador do evento.





“Olhando todas as edições passadas, acho muito gratificante ver o quanto o festival abriu as portas de Belo Horizonte às pessoas que se dedicam à música experimental e de ruído. Se formos parar para lembrar, há 10, 15 anos, artistas de outros lugares que faziam esse tipo de música não passavam por aqui. Hoje é diferente. Belo Horizonte já está inserida nesse circuito cultural”, diz.





PROGRAMAÇÃO





SEMINÁRIOS

(Transmissão on-line pelo site www.pequenassessoes.net, sempre das 19h30 às 21h20, com acesso gratuito)





• Terça (15/11)

O grupo Mundomoebio e a produção cultural no contexto chileno – Por MundoMoebio





• Quarta (16/11)

E N T R E – corpo/voz, ressonância e lugar – Por Paola Ribeiro





• Quinta (17/11)

Pro Helvetia e os possíveis agenciamentos interdisciplinares – Por João Paulo Quintella





PEQUENAS SESSÕES PARA PEQUENOS OUVINTES

No Galpão Cine Horto – Rua Pitangui, 3.613, Horto, no próximo domingo, a partir das 14h, com entrada franca





• Artista

>> Lucas Mafra





SESSÕES LA PETITE CHAMBRE RECS





No Galpão Cine Horto – Rua Pitangui, 3.613, Horto, às 21h30 de sábado (19/11) e às 18h de domingo (20/11), com ingressos a R$ 20 e R$ 10 (meia)





• Artistas:

>> Eddu Ferreira

>> Flavia Goa

>> Johnny Herno

>> Luiza Rozza

>> Nathalia Fragoso

>> Paola Ribeiro

>> Paulo Santos

>> Prisma Cênico

>> Ramon Alves

FESTIVAL PEQUENAS SESSÕES

Até domingo (20/11), no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto) e na galeria de arte Mama/Cadela (Rua Pouso Alegre, 2.048, Santa Tereza). Entrada franca. Programação completa e informações: www.2022.pequenassessoes.net





>> Verónica Daniela Cerrotta]