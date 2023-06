Belo Horizonte exibe sua veia autoral no Sarau Dengo ao Vivo

677

Flavia Ellen diz que os projetos Dengo e Sarau da Iaiá agora somam forças no espaço Luiz Estrela (foto: Mayka Bretas/divulgação)

Criado pelas cantoras e compositoras Flávia Ellen e Iaiá Drumond, o projeto Dengo ao Vivo – Sarau Dengo começa nesta quinta-feira (22/6) à noite, no Espaço Comum Luiz Estrela, na capital mineira. O evento vai apresentar dois saraus a cada estação do ano, começando agora pelo inverno e terminando no outono, em abril de 2024.





Espaço para várias linguagens

Flávia abre a noite deste projeto dedicado exclusivamente a trabalhos autorais. Em seguida será a vez dos cantores e compositores Deh Muss e Ed Nasque, além da escritora Dalva Maria Soares.As oito edições terão 24 atrações voltadas para arte, cultura, educação e política. Em 6 de julho, também no Espaço Comum Luiz Estrela, vão se apresentar Tamara Franklin (música), Morro Encena (teatro) e Ray Ariana (dança).Flávia conta que Dengo nasceu do Circuito Saraus das Estações. “A gente tinha cinco saraus, sendo que o Dengo e o Sarau da Iaiá eram dois deles. Percebi que o recurso público era pequeno demais para tantos eventos que envolviam muitos profissionais, eram cerca de 80. Resolvi diminuir para otimizar um pouco esses recursos, pagando melhor às pessoas”, revela a cantora.

A proposta é abranger várias linguagens artísticas. “Teremos música, poesia, literatura, teatro, performance e dança. São artistas que criam, em vez de serem apenas intérpretes, e vêm da Região Metropolitana de BH. A gente não tem artistas de fora”, diz ela.



Cada sessão terá três artistas convidados, que se apresentam por cerca de meia hora, sempre no Espaço Comum Luiz Estrela, com entrada franca.



“Vou abrir o evento com duas músicas minhas, nesta quinta, e chamarei outros três artistas. Vou cantar 'Orixás', parceria com a poeta Rosângela Maluf. É uma canção de abrir caminhos, para dar uma energizada na galera”, adianta.

A cantora e compositora Deh Muss vai mostrar as oito canções de seu disco independente “Antes de Eva”, lançado no ano passado.

“Farei show de voz e violão. Cantarei seis músicas de minha autoria, 'Lilith', 'Artemis', 'Buscando sonhos perdidos', 'Nix', 'Kuan Yin' e 'Fé menina', além de 'Amaterasu', com Amanda Prates, e 'Yeba Belo', com Iaiá Drumond”, diz.



Deh acabou de gravar o single “Batom vermelho”, parceria com Irene Bertachini. “É um baião sobre o desejo da mulher e a liberdade sexual dela. Agora estou me preparando para fazer financiamento coletivo com o objetivo de gravar meu próximo disco. Isso, porque ainda não consegui aprovação no edital”, diz.



“Gravar disco independente ainda é muito caro, temos de buscar recursos de várias formas, embora continue dando as minhas aulas. Queria chamar a atenção do pessoal para me seguir nas redes sociais, acompanhar e saber a respeito do financiamento coletivo”, diz ela.

DENGO AO VIVO

Nesta quinta-feira (22/6), às 19h, no Espaço Comum Luiz Estrela (Rua Manaus, 348, São Lucas). Com Flávia Ellen, Deh Muss, Ed Nasque e Dalva Maria Soares. Entrada franca. Informações: (31) 98822-0950.