Duo mineiro 26:15 manda o EP 'Utopia live session' para as plataformas

João Pastor e Breno Duarte ficaram na lista das 50 virais brasileiras do Spotif com a canção 'Pra praia" (foto: Acervo pessoal)

Formado por João Pastor e Breno Duarte, o duo mineiro 26:15 acaba de lançar o EP “Utopia live session”, com oito faixas – cinco delas inéditas.

O título remete ao programa da emissora norte-americana NPR, que recebe músicos para apresentações intimistas. A sonoridade do novo trabalho é diversificada, abrangendo jazz, pop, soul, pagode, samba e MPB.





Participaram do EP os instrumentistas Felipe de Sana Nébias (guitarra), Jackson Cristiano da Silva Ganga (saxofone), Igor Neves da Hora (teclado), Caio Plínio Mota Silva (bateria), Adriano César Aquino Guimarães (baixo) e Lucas Lobo Linhares (MPC). O clipe 'Recomeçar' já está disponível no YouTube.

O duo foi criado em 2017, em Belo Horizonte. Os adolescentes Breno e João eram colegas na Escola Santo Tomás de Aquino. Em 2018, eles conheceram o produtor Lucas Lobo e passaram a gravar as próprias canções, ainda de forma amadora. Postadas no YouTube, cinco delas marcaram a estreia do 26:15, por assim dizer.

A partir de 2019, os dois já chamavam a atenção na comunidade escolar. Surgiram convites para shows, eventos e gravação de singles no selo Pacific, de Cris Simões e Augusto Nogueira.



Uma dessas canções, “Pra praia”, ganhou clipe, que atualmente soma 9 milhões de views, depois de se destacar na lista das 50 virais brasileiras do Spotify.