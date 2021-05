Jovem banda mineira 26:15 lança clipe da balada romântica 'Sabor cereja'

Breno Duarte e João Pastor cantam para as namoradas no clipe da banda mineira 26:15 (foto: Joshua Wolf/divulgação)

Formada há dois anos pelos cantores e compositores João Pastor e Breno Duarte e pelo DJ Victor Machado, a jovem banda mineira 26:15 mandou seu sexto single, a romântica “Sabor cereja”, para as plataformas digitais. Em 2019, eles chamaram a atenção com “Pra praia”, batendo três milhões de plays no Spotify – a canção ficou entre as 50 virais do Brasil na época de seu lançamento. Formada há dois anos pelos cantores e compositores João Pastor e Breno Duarte e pelo DJ Victor Machado, a jovem banda mineira 26:15 mandou seu sexto single, a romântica “Sabor cereja”, para as plataformas digitais. Em 2019, eles chamaram a atenção com “Pra praia”, batendo três milhões de plays no Spotify – a canção ficou entre as 50 virais do Brasil na época de seu lançamento.





“Sabor cereja” é uma balada acústica que traz influências do soul, hip-hop e da bossa-nova. “É um rap mais leve, suave. Porém, a maior parte dela é pop”, explica Breno Duarte. A banda planeja lançar um single a cada dois meses e o álbum completo no final do ano, mas tudo vai depender do desenrolar da pandemia.





“Os shows estão totalmente parados. Acredito que o disco pode ficar mesmo para 2022. No momento, não vale a pena, pois não adianta lançar 10 músicas e não poder cantá-las nos shows”, observa Breno.





“Sabor cereja” fala de amor e relacionamentos.“Tanto eu quanto o João estamos apaixonados por nossas namoradas. Queríamos trazer uma leveza, mostrar isso na música”, afirma. “A sua língua eu sei falar/ E no céu da sua boca eu vou voar/ E nunca mais quero sair do seu olhar”, diz o verso da nova canção do 26:15, cujas letras retratam o cotidiano da juventude.





Tudo começou em 2017, quando Breno e Victor Machado, colegas de escola, começaram a compor em plena sala de aula. Fizeram oito canções. Quando buscavam um nome para a banda, perceberam que as duas primeiras haviam ficado prontas nos dias 26, às 15h, com a diferença de um mês. “Pensamos: tem de ser 26:15. E assim ficou”, revela Breno.





Na hora de gravar, os dois convidaram o amigo Lucas Lobo para se juntar ao projeto. Hoje, ele é um dos produtores da banda ao lado de Cris Simões e Augusto Nogueira, dupla do Pacific Studio, que trabalhou com Jota Quest, Paula Fernandes e Zeca Baleiro, entre outros artistas consagrados.





Os equipamentos na casa de Lucas foram importantes para os garotos que sonhavam montar uma banda. “Começamos a gravar algumas músicas lá. O resultado estava ficando legal, com a galera gostando bastante”, relembra Breno. Em 2019, surgiu “Pra praia”, a primeira música da 26:15 postada nas plataformas. No ano passado, mais quatro singles foram lançados. Todos eles gravados no Pacific Studio.





O repertório autoral é criado por João Pastor, Breno Duarte, Victor Machado e Lucas Lobo. “Cada um faz a sua canção. Às vezes compomos juntos, mas sempre os quatro”, explica Breno. O próximo lançamento não vai demorar. “Já temos duas músicas de que gostamos muito. Em breve, vamos decidir qual delas será a próxima, só falta mesmo o arranjo”, adianta.





O trio vem recebendo a colaboração de vários amigos. “Geralmente, nossa formação é comigo e o João cantando e o Victor como DJ. Às vezes, convidamos o violonista Pedro Bichuete para tocar em nossos shows”, explica Breno.





COMPUTADOR “Sabor cereja”, por exemplo, contou com as participações de Augusto Nogueira (violões) e de Cris Simões (samplers). “Nossa bateria é feita sempre no computador. João, Lucas e Cris fazem o instrumental inteiro no computador”, detalha.





O jovem compositor mineiro promete novidades para breve. “Mas ainda é segredo”, brinca Breno Duarte, elogiando o videoclipe de “Sabor cereja” – aliás, assinado por um outro amigo: o fotógrafo Joshua Wolf.





“SABOR CEREJA”

• De 26:15

• Single/clipe

• Pacific Studio

• Disponível nas plataformas digitais