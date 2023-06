Sylvio Fraga se apresenta nesta quinta no Clube de Jazz do Café com Letras

677

Sylvio Fraga é compositor, produtor musical e poeta. Formado em economia pela PUC-Rio e mestre em poesia pela New York University (NYU), ele decidiu, em 2018, unir sua bagagem de conhecimento para criar a gravadora Rocinante – nome dado em homenagem ao famoso cavalo de Dom Quixote.

Com o crescimento do número de artistas no catálogo, a gravadora criou o “Noites Rocinante”, projeto que leva músicos para vários palcos do país com o objetivo de conhecer a cena musical local e fortalecer os laços com o público.

“A nossa gravadora não quer ter só a presença fonográfica do disco, queremos falar com as pessoas, ver o público… tem sido uma experiência maravilhosa, somos muito bem acolhidos e os shows estão sempre cheios. Foi um acerto muito feliz poder sentir esse afeto e essa troca no palco”, pontua. Segundo Sylvio, além de BH, o projeto, já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa, Olinda, Salvador e Maceió.





MESTRE O artista pontua que “Robalo nenhum” é um álbum dedicado “com amor, saudade e gratidão” ao seu grande mestre e amigo, Letieres Leite (1959-2021). Maestro, compositor, saxofonista, flautista e educador, Letieres foi figura importante para a música afro-brasileira e o responsável por unir Sylvio, Luizinho e Marcelo.

“Quando conheci a música dele, fiquei louco”, brinca. “Os dois tocavam no quinteto dele, e acabaram se tornando os maiores presentes de vida que o Letieres me deu. Através da música dele, ganhei esses dois grandes amigos e parceiros”, diz Sylvio sobre os músicos que participaram de suas composições mais recentes e que também farão parte da apresentação da noite de quinta.

Sylvio conta que sempre quis explorar os ritmos da percussão nos seus trabalhos autorais, sonho que foi tirado do papel depois das trocas que teve com Letieres. Ele revela que o maestro é um divisor de águas em sua carreira. Letieres produziu os arranjos de sopros e cordas do álbum “Canção da cabra”, ditando novos rumos no trabalho do compositor que se diz muito inspirado pelo trabalho da Orquestra Rumpilezz.





CONSCIÊNCIA RÍTMICA “Antes de conhecê-lo, fiz os dois primeiros discos tocando com um grupo aqui do Rio, mas sempre com essa vontade de ter mais exploração rítmica, não só nas composições, mas na construção das bases e dos arranjos. Depois de fazer contato com ele (Letieres), ficamos amigos e fizemos muitas coisas juntos”, relembra. “Passei a ter uma maior consciência rítmica no sentido de me aprofundar mais nos sons e de descobrir de onde cada coisa veio.”

Além dos artistas baianos, Sylvio conta ter grande ligação afetiva com a produção mineira. No rol de artistas da gravadora fundada por ele, figuram dois músicos do estado: Rafael Macedo e Nelson Angelo, apontado por ele como um dos melhores compositores do país.

“A música mineira é muito rica, tem influências muito importantes para mim. Admiro muitos artistas daí, como a Luiza Brina e o Felipe Continentino. Estou muito ligado em Minas, é um dos estados mais presentes na nossa gravadora”, revela.





INDEPENDENTES E CLÁSSICOS A Rocinante investe na produção de discos de vinil, abrindo espaço também para artistas independentes. Com um catálogo que inclui duas indicações ao Grammy Latino – os álbuns de João Donato & Jards Macalé, e o da pianista Érika Ribeiro –, a gravadora aposta na singularidade de cada compositor.

Entre os projetos mais recentes está o relançamento de discos clássicos, que saíram de catálogo e hoje são encontrados apenas com preços elevados. A proposta é trazer estes álbuns de volta ao mercado geral, mas com um valor mais acessível. O primeiro artista selecionado pela curadoria é Hermeto Pascoal.





