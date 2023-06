Taylor Swift no Brasil: venda geral é a última chance de comprar ingressos

677

Taylor Swift fará cinco shows no Brasil em novembro (foto: Reprodução/Twitter) Os fãs que querem garantir a entrada nos shows de Taylor Swift no Brasil têm a última oportunidade nesta quinta-feira (22/6). A venda geral abre a partir das 10h para as datas extras em São Paulo e no Rio de Janeiro.









Agora, o Rio terá mais um show no dia 19 de novembro, enquanto São Paulo também contará com mais uma apresentação no dia 24 do mesmo mês.





Taylor Swift no Brasil

Taylor passará mais de uma semana em solo brasileiro após 11 anos. A artista fez uma única breve passagem pelo país para um pocket show no Rio de Janeiro, em 2012, exclusivo para imprensa e convidados.

A cantora nunca trouxe nenhuma de suas turnês mundiais para o país. Ela chegou a marcar shows da “Lover fest” para julho de 2020, mas com a pandemia de COVID-19, precisaram ser cancelados.





Agora na nova turnê, a "The Eras Tour", Taylor passa por músicas de todos seus dez discos: “Taylor Swift” (2006); “Fearless” (2008); “Speak Now” (2010); “Red” (2012); “1989” (2014); “Reputation” (2017); “Lover” (2019); “Folklore” (2020); “Evermore” (2020); “Midnights” (2022).