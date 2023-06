Ana Furtado compartilha saga para comprar ingressos de Taylor Swift

A disputa pelos ingressos de Taylor Swift no Brasil tem feito até os famosos sofrerem para conseguir um lugar nos shows. A apresentadora Ana Furtado compartilhou a saga na fila para comprar as entradas nessa segunda-feira (19/6), na pré-venda do C6 Bank. Ela mostrou confiança de que conseguiria, e depois revelou o resultado.

Com roupa de academia, a apresentadora surgiu nos Stories do Instagram para compartilhar a tarefa do dia: “Gente, eu não sei vocês, mas hoje acordei com uma missão: levantei 6h para entrar na fila de comprar os ingressos para o show da Taylor Swift no dia 19 de novembro aqui no Rio de Janeiro. Resumindo, entrei cedo na fila e qual é o meu lugar? 90 mil (risos). Ainda tem 70 mil pessoas na minha frente, mas eu não desisto e estou lá na fila. Eu vou nesse show. Alô, Taylor, eu vou nesse show!”.