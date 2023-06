Golpes online visam fãs da turnê 'The Eras Tour' de Taylor Swift

677

Show de Taylor Swift no Brasil evidenciou um grande problema no país: cambistas e a ocorrência de golpes relacionados à venda de bilhetes (foto: Reprodução/Instagram) A venda antecipada de ingressos para os shows adicionais da turnê 'The Eras' de Taylor Swift foi iniciada na última segunda-feira (19/6). Com a vinda de grandes nomes da música internacional ao Brasil, como Taylor Swift, The Weeknd, Coldplay e RBD, surgiram também a presença de cambistas e a ocorrência de golpes relacionados à venda de bilhetes.





Dicas para evitar golpe

Especialistas em segurança digital fornecem algumas orientações para evitar cair nesses golpes. É recomendado que os fãs sempre busquem os canais oficiais de venda de ingressos, como o site e o aplicativo da empresa que promove o show. Além disso, é importante buscar informações sobre a empresa que vende os ingressos, como o CNPJ, endereço físico e telefone de atendimento ao público.





A análise cuidadosa da estrutura do site de venda de ingressos também é essencial, pois sites fraudulentos geralmente são cópias de um site oficial. Por exemplo, no caso do golpe relacionado ao show de Taylor Swift, o criminoso clonou a página inicial do site de venda de ingressos, mas não replicou todos os elementos.





Outra dica é prestar atenção ao endereço URL do site, pois sites de grandes empresas brasileiras geralmente terminam com '.com.br'. Além disso, é importante verificar todas as informações relacionadas ao evento, como local, data, horário, assento e categoria. Desconfie também de preços muito abaixo do valor de mercado.





Se optar por comprar ingressos de segunda mão, é recomendado adquirir o bilhete em plataformas conhecidas e que verificam a autenticidade do ingresso. No caso de compras através do WhatsApp, é necessário verificar por conta própria a procedência do ingresso.





O site falso que vendia ingressos para o show de Taylor Swift foi retirado do ar na tarde de segunda-feira (19/6) minutos após ser descoberto. O site foi criado no dia 13 de junho e a empresa (CNPJ), dois dias depois. Os ingressos eram vendidos através do sistema Pix.





Os golpistas registraram o site como 'taylorswifttheerastourbr.com', dando indícios de ser uma fraude. O site oficial de venda de ingressos da turnê tem o endereço 'taylorswifttheerastour.com.br'.





Além disso, o site fraudulento apresentava erros e elementos mal posicionados, o que pode ser um indicativo de fraude. Contudo, o site possuía um certificado válido e seguro (https://), demonstrando que a verificação do cadeado do navegador nem sempre é suficiente para garantir a segurança do site.