Taylor Swift mostra seu livro de memórias da 'The Eras Tour' e nova versão do 'The Tortured Poets Department: The Anthology'

A cantora Taylor Swift anunciou nesta terça-feira (15/10) que vai lançar um livro de memórias da “The Eras Tour”, em que revisita seus 11 álbuns de estúdio. A turnê, que desembarcou no Brasil no fim de 2023, se encerra em 8 de dezembro, com uma apresentação em Vancouver, no Canadá.





“Estaremos iniciando a etapa final da ‘The Eras Tour’ esta semana, o que é difícil de compreender. Essa turnê foi uma experiência maravilhosa e eu sabia que queria comemorar as memórias que criamos juntos de uma maneira especial. Bem, de duas maneiras, na verdade”, disse.







“Estou animada em anunciar que o livro oficial da turnê Eras, repleto de minhas próprias reflexões pessoais, fotos de bastidores nunca antes vistas, todas as memórias mágicas que vocês trouxeram todas as noites”, afirmou.





Ela também afirmou o lançamento de uma nova versão do “The tortured poets department: the anthology”, em vinil e CD. Tanto o livro quanto o álbum chegam às lojas dos Estados Unidos em 29 de novembro. Não existe previsão de que os produtos sejam lançados no Brasil.





A última etapa da The Eras Tour inicia em 18 de outubro, em Miami, nos Estados Unidos. A turnê é uma das mais lucrativas do mundo, com faturamento de US$ 14 milhões (R$ 79 milhões) por noite, segundo a Variety.



A turnê, que começou em março de 2023, foi a primeira a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em faturamento. A The Eras Tour entrou para o Guinness World Records como a maior arrecadação de um filme-concerto. O filme, que mostra os bastidores da turnê, arrecadou mais de US$ 246 milhões em todo o mundo.