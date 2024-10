Morreu no último sábado (12/10) o DJ e produtor escocês Jack Revill, conhecido como Jackmaster, aos 38 anos. Ele era conhecido por ser cofundador da gravadora Rubadub Records e da boate Numbers, em Glasglow, na Escócia.





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A morte foi confirmada pela família do artista no perfil oficial nas redes sociais. A morte “prematura” ocorreu por “complicações decorrentes de um ferimento acidental na cabeça”, segundo o comunicado. O acidente ocorreu em Ibiza, na Espanha.





“Sua família — Kate, Sean e Johnny — está completamente desolada. Embora profundamente tocada pelo apoio maciço de amigos, colegas e fãs, a família gentilmente pede privacidade enquanto eles superam essa imensa dor por causa desta perda devastadora”, diz o texto.









A nota lembrou o trabalho musical do artista. “A paixão de Jack pela música e sua implacável motivação para ultrapassar os limites criativos por meio de seu trabalho na gravadora Numbers e na Rubadub Records em Glasgow, incluindo a descoberta de inúmeros artistas inovadores, fizeram dele uma figura amada e pioneira na comunidade da música eletrônica, tanto na frente quanto nos bastidores. Seu talento para misturar gêneros e entregar sets e produções eletrizantes de DJs lhe rendeu o respeito e a admiração de colegas e fãs em todo o mundo. Seu legado continuará a inspirar, e seu impacto no mundo da dance music permanecerá indelével”, lamentou.





Nas redes sociais, diversos nomes do mundo da música manifestaram tristeza pela perda. “Você viverá para sempre", escreveu o dj e produtor Diplo. “Estou sinceramente com o coração partido e sempre vou valorizar os momentos que tivemos apenas rindo de coisas bobas. Ainda estou processando isso, te amo sempre! Descanse em paz”, disse o dj Kerri Chandler.









Lee Foss, produtor musical, lembrou a amizade que tinha com Jackmaster. "Descanse em paz, Jack!! Você sempre tinha uma palavra gentil, um sorriso e uma melodia fresquinha. Você fará falta", lamentou.





"Você me deu tanto incentivo depois que toquei no Coachella em 2018. Você nem me conhecia e estava tão animado, gentil e puro. Eu estava pensando naquele momento da semana passada. Sua verdadeira gentileza sempre ficou comigo. Descanse em paz, para um verdadeiro artista", disse o DJ Anakim.