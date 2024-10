Música é felicidade, afirma o guitarrista, baterista, violonista e baixista Arismar do Espírito Santo

Arismar do Espírito Santo é músico versátil, referência em diversos instrumentos. Eleito pela revista Guitar Player como um dos 10 melhores guitarristas e violonistas do país, ele celebra meio século de carreira este ano.



Na próxima sexta-feira (18/10), Arismar se apresentará em Ouro Preto como atração do festival Os Sons do Brasil, em cartaz no Museu Boulieu. Tendo como convidados Hermeto Pascoal, Ângela Ro Ro, Nave Mãe, Iconili, Augusta Barna, Groove de Vinil e DJ Pátrida, o evento vai destacar a diversidade da música brasileira.



A jornada de Arismar, de 68 anos, começou na infância, em Santos (SP), influenciado pela família, especialmente pela mãe, que foi cantora de rádio. Em sua casa, rodas de choro se transformavam em rodas de samba.



Aos 17, ele aprendeu a tocar violão e logo virou baterista. Conta que ao se sentir “abraçado pelo grave”, tornou-se baixista. Mais tarde, após criar a própria identidade no contrabaixo, desenvolveu habilidades na guitarra, tornando-se multi-instrumentista completo.



Arismar dividirá o palco com a banda Nave Mãe, liderada pelo aclamado Hermeto Pascoal, seu amigo de longa data. “Nos anos 90, tivemos um trio com o (baterista) Nenê, viajamos pela Europa. Foi uma experiência linda”, relembra o multi-instrumentista.



Hermeto é inspiração constante, afirma Arismar. “Ele tem um jeito de tocar livre, que é o jeito que idealiza para a composição. Aceita a música, todas as ondas dos sons, e cria uma linguagem impressionante. Para ele, é uma brincadeira escrever as notas, mas também é a coisa mais séria, que o leva a criar coisas tão bonitas”, afirma.

Arismar do Espírito Santo com Hermeto Pascoal em show realizado em Belo Horizonte na série "BH instrumental" Élcio Paraíso/Bendita



O repertório incluirá composições de Hermeto, como “Viva o RJ” e “Só não toca quem não quer”, com participação de Arismar na guitarra. Fiel ao estilo intuitivo e espontâneo de ambos, o show será marcado por improvisações.



“Vou fazer guitarra, mas também posso fazer voz e várias outras coisas. Vamos improvisando, porque a música é muito criativa. Todo dia estamos estudando, aprimorando uma ideia. Existem vários jeitos de tocar música, com tendências, partes rítmicas e partes harmônicas riquíssimas. O que a gente quer é juntar tudo isso”, comenta.



Ao longo de seus 50 anos de carreira, Arismar cultivou profunda paixão pela música, que o impulsiona a explorar novos gêneros e instrumentos. Afirma que o estudo desta arte é simplesmente tocar.



“A música está comigo todo dia, o dia todo. Tudo o que faço, volto e entro em contato com a música depois. Acredito que ela tem a capacidade de tocar você, tocar sua aura, tocar o seu jeito de pensar. Ela liga você à natureza, e a gente vive disso, fazendo parte da natureza. Ela é o que me chama para a felicidade”, conclui.



OS SONS DO BRASIL



>> Sexta (18/10)

A partir das 19h, com Com Pátrida, Nave Mãe, Arismar do Espírito Santo, Iconili e Augusta Barna

>> Sábado (19/10)



A partir das 18h, com Pátrida, Groove de Vinil, Angela Ro Ro, Ricardo Mac Cord e Funmilayo Afrobeat Orquestra

• Museu Boulieu (Rua Padre Rolim, 412, Centro Histórico de Ouro Preto). Entrada franca, com retirada de ingresso na plataforma Sympla.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria