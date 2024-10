O último show de Bruno Mars, o Bruninho, no estádio Morumbis, na noite deste domingo (13), teve direito a uma surpresa: Chitãozinho e Xororó cantando "Evidências", um grande sucesso do repertório da dupla.





O cantor americano abraçou os artistas brasileiros no palco e celebrou o sucesso da apresentação.





"Esse Bruno Mars é um craque. Não precisava de mais nada, mas mesmo assim levou o Chitãozinho e Xororó para fechar com chave de ouro as apresentações em São Paulo. Fiquei emocionada. Lindo demais o Morumbi inteiro cantando 'Evidências'", elogiou a apresentadora Astrid Fontenelle.





Em setembro do ano passado, no The Town, a banda de Bruno Mars tocou o clássico sertanejo em duas apresentações -em uma delas com a presença emocionada de Xororó na plateia.





A música da dupla José Augusto e Paulo Sérgio Valle foi gravada por Chitãozinho e Xororó no álbum "Cowboy do Asfalto", de 1990.





Segundo um estudo feito pelo KWC Brasil, organização que promove o Campeonato Mundial de Karaokê, "Evidências" é cantada, em média, 5,2 vezes por noite --para chegar a esse dado, a organização consultou cerca de duas mil casas de karaokê em todo o Brasil.





Na quarta-feira (9) o convidado do astro foi Thiaguinho. Ele cantou "Cheia de Manias", do Raça Negra, também uma canção bastante popular em festas, churrascos e karaokês.





Bruno Mars fará shows no Rio de Janeiro nesta semana. Nesta passagem pelo país, a agenda dele tem 14 apresentações, entre São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília.