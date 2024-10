Luisa Sonza em campanha do Lollapalooza

Luísa Sonza, cantora e compositora brasileira, abriu o coração em uma entrevista para discutir sua luta contra a depressão. Aos 26 anos, Sonza decidiu fazer uma pausa na carreira para focar em sua saúde mental, um passo que destacou como crucial em sua trajetória. Esta escolha reflete não apenas uma conscientização pessoal, mas também um passo importante em direção à desestigmatização das doenças mentais.



Luta contra a depressão





Sonza compartilhou em entrevista à revista Glamour sua experiência com a depressão, descrevendo como um processo debilitante que afeta as tarefas diárias mais simples. “Quando acordar se torna um sacrifício, é necessário prestar atenção”, ela revelou, enfatizando a dificuldade de realizar até mesmo as necessidades básicas diárias. A depressão, segundo a artista, retira a vitalidade, trazendo à tona sentimentos intensos de tristeza, medo e angústia.



Privacidade

Ela enfatizou a importância de procurar ajuda profissional ao invés de se autodiagnosticar por meio de informações não verificadas, como as encontradas em redes sociais. Luísa afirmou que, além de sempre ter feito terapia, optou por acompanhamento psiquiátrico quando sua condição se agravou. Hoje, com acompanhamento regular, ela destaca a importância de cuidados contínuos com a saúde mental.





A cantora, conhecida não apenas por seu talento, mas também pela atenção que sua vida pessoal recebeu da mídia, decidiu adotar uma postura mais discreta em relação aos seus relacionamentos. Atualmente, ela mantém um namoro reservado com Luis Ribeirinho, médico e modelo português. Após viver relacionamentos muito expostos, Sonza declarou que prefere agora guardar sua vida pessoal para si mesma. Ela reforça que essa decisão trouxe tranquilidade, permitindo que sua vida privada permaneça distante dos holofotes.



O impacto na carreira

O lançamento do álbum Escândalo Íntimo marcou um ponto de transformação na carreira de Luísa Sonza. O projeto, que saiu ano passado, foi não apenas uma expressão artística, mas também um reflexo de seu estado emocional à época. Este trabalho proporcionou à artista uma nova perspectiva sobre sua carreira, contribuindo para sua recuperação e crescimento pessoal. Espectadores e críticos avaliam que a autenticidade transmitida pelo álbum ressoou profundamente com o público.