O álbum “Escândalo Íntimo”, de Luísa Sonza, lançado em agosto deste ano, ganhou mais uma faixa nesta terça-feira (14/11). “La Muerte”, collab com a cantora porto-riquenha Tokischa, chegou aos streamings de música na madrugada desta terça com clipe e coreografia. Esta é a primeira música que Luísa canta inteiramente em espanhol e promete alavancar sua carreira internacional.







O terceiro álbum de estúdio da cantora foi um sucesso, batendo recorde de plays, chegando a 3,2 milhões de streams nas duas primeiras horas do lançamento no Spotify. Em 24h, Luísa bateu a maior estreia de um disco brasileiro na história da plataforma. A loira também fez história ao emplacar todas as músicas do álbum no TOP 50 do Spotify, com seis delas no TOP 10.

Agora, ao lado de Tokischa, Luísa investe em uma música 100% internacional. Com a letra em espanhol, ela explora novas sonoridades. Além do lançamento de “La Muerte”, que aborda o fim de um relacionamento, a cantora também lançou o último interlúdio do álbum, “De amor”, que também fala de um possível término. O áudio foi associado a Chico Moedas, seu ex-namorado, mas a cantora desmentiu a informação.

No último dia 3, Luísa Sonza também lançou a música “Sou musa do verão” em parceria com o DJ norte-americano Marshmello. A brasileira foi uma das convidadas do quinto álbum do artista, ‘Sugar papi’, todo gravado em colaboração com artistas latinos. Até a manhã desta terça-feira (14/11), a canção esteve em oitavo lugar no TOP 50 Brasil do Spotify.