A cantora Luísa Sonza lançou, na madrugada desta sexta-feira (3/11), uma música em parceria com o DJ norte-americano Marshmello. A brasileira é uma das convidadas do quinto álbum do artista, ‘Sugar papi’, todo gravado em colaboração com artistas latinos.

Ao lado do DJ e produtor musical, a cantora é intérprete e co-autora de ‘Sou musa do verão’, música que ocupa a 10ª das 11 faixas do disco de Marshmello. Com letra em português e muita sensualidade, o single traz elementos de funk, pop e eletrônica.

A música faz menção a ‘Musa do verão’, o hit de Felipe Dylon lançado em 2003. Além de um sample do sucesso, a nova faixa traz trecho do refrão original e uma versão mais quente dos versos. “Sou musa do verão / calor no coração / O gosto do teu beijo trouxe alucinação / É que eu não posso dizer não / Você me dá tesão / E eu penso a toda hora / Em você passando a mão”, canta a loira.

Além de Luísa e Marshmello, ‘Sou musa do verão’ é assinada por OG Parker, Earwolf, Douglas Moda, Njomza e Munk. Conhecida pelas coreografias ousadas e complicadas, a loira já apareceu mostrando como se dança sua nova canção:



‘Sugar papi’

Em ‘Sugar papi’, Marshmello aborda suas conexões com o universo da música latina. Além de Luísa Sonza, que é a única brasileira do projeto,o DJ conta com participações de Anuel AA, Fuerza Regida, Farruko e Nicky Jam.

Quando anunciou o trabalho, há cerca de um mês, o americano disse que queria levar a música latina para o mundo. “ Tive o prazer de poder me apresentar em todo o mundo e é difícil igualar o amor e a energia que senti da comunidade latina. Por causa disso eu sabia que era importante para mim encontrar uma maneira de trazer meu público a este mundo o máximo que pudesse”, escreveu no Instagram.