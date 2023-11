A cantora Tati Zaqui, conhecida pelos hits “Parará Tibum” e “Água na boca”, ambos de 2015, surpreendeu seus fãs nessa quinta-feira (2/11), ao anunciar sua primeira música gospel. O lançamento, previsto para às 12h desta sexta (3/11), se deu após Tati revelar aos seus seguidores nas redes sociais, no final de outubro, que está frequentando a igreja. Com uma carreira consolidada no funk, a jovem agora tenta entrar na cena da música gospel.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tati Zaqui ???? (@tatizaqui)

No último dia 26, Tati Zaqui dividiu opiniões na web ao compartilhar no seu perfil do Instagram que estava frequentando a igreja e que sente sua vida transformada. “Eu tinha muito preconceito com a igreja, porém, tudo mudou”, contou em seus stories. A declaração veio pouco tempo depois de Thomaz Costa, ex-namorado da funkeira, se converter, o que gerou dúvidas dos internautas que se perguntaram se Tati não estava seguindo os mesmo passos do ator para chamar a atenção dele.

Apesar de algumas pessoas acreditarem que a mudança na vida da cantora seja decorrente do término do relacionamento com Thomaz Costa, que aconteceu em maio deste ano, outros internautas elogiaram e incentivaram a decisão da artista em seguir no evangelho. O que os fãs de Tati não imaginavam, é que ela se aventuraria tão cedo no universo gospel e que lançaria uma música do gênero musical tão cedo.



Anunciada na noite dessa quinta-feira (2/11), “Me guia” parece narrar uma reflexão sobre a vida da cantora. No Instagram, a cantora divulgou uma prévia da música com a seguinte legenda: “Deus está sempre disposto a guiar seus passos, amanhã 03/11 em todas plataformas digitais”. O vídeo já teve mais de 2 milhões de visualizações e promete ser um divisor de águas na carreira da artista. O nome da cantora ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, na manhã desta sexta-feira. Com a divulgação da música, internautas voltaram a discutir sobre a conversão dela.



Embora a cantora esteja seguindo em outro ritmo e mostrando interesse em continuar no mundo gospel, há quem diga que ela ainda não está pronta para isso. Enquanto alguns internautas admiram os pequenos passos de Tati, outros dizem que os piercings e as vestimentas que ela usa, não condizem com a postura de uma pessoa que se diz cristã. Dentre as críticas, algumas pessoas apontaram que apesar de ser uma música bonita, não pode ser considerada gospel, pois não coloca Jesus Cristo como o centro da canção.