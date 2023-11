Testes iniciais indicam que a morte de Matthew Perry, o Chandler Bing da série "Friends", não foi provocada por uma overdose de fentanil ou metanfetamina. As informações foram divulgadas pelo site TMZ, nesta quarta (1º/11), citando fontes policiais. Autoridades de Los Angeles aguardam os resultados de exames toxicológicos para determinar a causa da morte. O relatório produzido a partir da autópsia, ao qual a rede de TV CNN teve acesso, indica que ainda não foi possível chegar a uma conclusão sobre o caso. Os resultados de exames toxicológicos, que podem demorar semanas, são esperados para que seja possível entender o que aconteceu. Perry foi encontrado morto em sua própria casa, no último dia 28/10. Segundo o site "TMZ", a suspeita é de que ele tenha se afogado em uma jacuzzi. Drogas não foram encontradas no local. (Folhapress)