Para os fãs estadunidenses da cantora, foi um revival; para os brasileiros, será uma espécie de ensaio. "Taylor Swift: The eras tour", documentário sobre a turnê que chega ao país no próximo dia 17 (com shows esgotados no Rio de Janeiro e em São Paulo), estreia nesta quinta-feira (3/11) nos cinemas.



Gravado em agosto passado, durante os três primeiros dos seis shows realizados em Los Angeles, o filme oferece uma visão privilegiada da apresentação. O espectador pode acompanhar, por exemplo, Taylor Swift dedilhando o piano, uma visão praticamente impossível de se obter num estádio.

O filme, produzido com velocidade incomum, estreou com alguns toques especiais ao estilo Swift. Nos Estados Unidos, os cinemas AMC, que o distribuíram, no mês passado, quebraram a prática habitual e encorajaram os espectadores a dançar, cantar, tirar fotos com seus celulares e, de forma geral, agir como se estivessem em um show de verdade, criando o que um crítico chamou de uma "celebração delirante e vertiginosa da Swiftmania".

Por uma decisão da cantora, as sessões foram concentradas em horários noturnos, nos fins de semana, com a intenção de que a plateia estivesse sempre completa, como num show. Na pré-estreia, Taylor recebeu fãs e artistas famosos, como Beyoncé, uma de suas declaradas inspirações.

Quando anunciou que a turnê daria origem a um filme, a cantora afirmou: "A 'Eras tour' tem sido a experiência mais significativa da minha vida até agora e estou muito feliz em dizer que ela chegará às telonas em breve”.



Em seu fim de semana de estreia na América do Norte, o filme arrecadou US$ 96 milhões, quebrando recordes na categoria."É uma estreia nacional sensacional", disse o analista David Com 2 horas e 45 minutos de duração, o longa reúne faixas de todas as fases da artista pop. O show em formato audiovisual é considerado um compilado das apresentações da "The eras tour", que já chegou a registrar performances com 3 horas e 25 minutos de duração. Alguns fãs ficaram desapontados por não terem todas as músicas regulares do setlist, mas o filme é composto por 40 das 45 músicas da listagem padrão.

Uma das exceções é "Long live", que tem um registro no filme, mas não em uma interpretação ao vivo. "Long live (Taylor's version)" toca durante os créditos finais, que também incluem uma combinação de imagens dos fãs e erros de ensaio.

CURTA DOS BEATLES

Ontem, véspera do lançamento de "Now and then", música inédita dos Beatles, previsto para as 11h (horário de Brasília) desta quinta-feira (2/11), o canal da banda britânica no YouTube divulgou o curta (12 minutos) "Now and then - The last Beatles song", de Oliver Murray, que conta a história da criação da última música do quarteto de Liverpool. A voz de John Lennon, morto em 1980, foi recriada pelo uso de inteligência artificial. Yoko Ono, viúva de Lennon, tinha uma fita com a voz do marido gravada. A faixa foi acrescida de baixo, por Paul, e de bateria, por Ringo, para se tornar a última música gravada da banda com o auxílio de IA.

“TAYLOR SWIFT - THE ERAS TOUR”

(EUA, 2023, 168 min.) Direção: Sam Wrench. Documentário do show da cantora. Em cartaz a partir desta quinta (2/11) em salas do circuito Cineart.

Faixa a faixa

Confira a setlist do filme

>>> ERA “LOVER”

"Miss Americana & the Heartbreak Prince"

"Cruel summer"

"The man"

"You need to calm down"

"Lover"

>>> ERA “FEARLESS”

"Fearless"

"You belong with me"

"Love story"

>>> ERA 'EVERMORE'

"Willow"

"Marjorie"

"Champagne problems"

"Tolerate it"

>>> ERA 'REPUTATION'

"...Ready for it?"

"Delicate"

"Don't blame me"

"Look what you made me do"

>>> ERA 'SPEAK NOW'

"Enchanted"

>>> ERA 'RED'

"22´"

"We are never ever getting back together"

"I knew you were trouble"

"All too well (10 minute version)"

>>> ERA 'FOLKLORE'

"The 1"

"Betty"

"The last great American dynasty"

"August"

"Illicit affairs"

"My tears ricochet"

>>> ERA '1989'

"Style"

"Blank space"

"Shake it off"

"Wildest dreams"

"Bad blood"

>>> SET SURPRESA

"Our song," (tocada com violão)

"You're on your own, kid," (tocada ao piano)

>>> ERA 'MIDNIGHTS'

"Lavender haze"

"Anti-hero"

"Midnight rain"

"Vigilante shit"

"Bejeweled"

"Mastermind"

"Karma"

>>> CRÉDITOS FINAIS

"Long live (Taylor's version)"