Os Beatles lançaram, na manhã desta sexta-feira (3/11), o clipe de ‘Now and then’, chamada de última canção inédita da banda. Poucos segundos após o término da primeira exibição no YouTube, o vídeo totalizava quase 40 mil visualizações.

Assim como a canção, o clipe de ‘Now and then’ precisou de muita tecnologia para acontecer. Isso porque, para reunir os quatro Beatles no mesmo local, foram utilizados recursos de montagem e inteligência artificial. John Lennon, morto em 1980, aparece sorridente com seu violão e até rege a orquestra que acompanha os quatro ingleses.

George Harrison também é colocado no estúdio de gravação ao lado dos companheiros de banda. O clipe ainda recupera imagens de arquivo e de shows do grupo e brinca com passado e presente ao colocar o jovem Paul McCartney dividindo os vocais com o sir Paul de 2023. Enquanto isso, Ringo Starr com seu uniforme colorido de ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' toca bateria junto com o Ringo dos dias de hoje.

Com bom-humor, a ideia é que o vídeo converse com a letra da música: “Eu sinto sua falta agora e depois’. Em outro momento, são os músicos de hoje que aparecem no cenário de shows dos Beatles em meados da década de 1960.

‘Amor atemporal’

A direção do clipe é de Peter Jackson, responsável por ‘Senhor dos Anéis’e pela série documental ‘The Beatles: get back’. Em comunicado oficial, ele definiu o vídeo como tocante e bem-humorado, convidando os espectadores a celebrar o amor atemporal e duradouro dos Beatles uns pelos outros."

A tecnologia também foi usada na canção.Isso porque ‘Now and then’ começou a ser produzida por John Lennon na década de 1970 e levou mais de 40 anos para ser finalizada. A composição e os vocais são do cantor e precisaram de inteligência artificial para recuperar o áudio.

A versão final da faixa foi desenvolvida pelo outros três membros do grupo: Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. A guitarra de Harrisson foi gravada em 1995, seis anos antes de seu falecimento.

‘Now and then’ foi gravada no apartamento de Lennon, em Nova York. Em 1994, 14 anos após sua morte, a viúva Yoko Ono entregou a gravação aos outros membros da banda. O trio então reformulou e completou o material, mas não conseguiu lançar a canção, pois a tecnologia disponível até então não permitiu extrair a voz de Lennon com qualidade suficiente. O áudio da música, lançado ontem, soma mais de 5,1 milhões de reproduções no YouTube.