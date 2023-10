SIGA NO

A cantora Luísa Sonza explicou que não teve a intenção de promover seu álbum "Escândalo Íntimo" ao expor a traição sofrida por Chico Moedas. Durante papo com Ana Maria Braga, Luísa chorou e leu uma carta que contava sobre uma ficada dele com outra mulher num banheiro de um bar no Rio.

Em participação no Foquinha Entrevista, a cantora rebateu quem a critica e vê similaridades entre a exposição e as faixas de seu disco, que parecem narrar tudo o que aconteceu.

"Jamais seria algo planejado. Inclusive nesse momento não é bom estar de novo falando sobre a minha vida pessoal, sendo que estava tudo lindo, estava tudo bem, eu não precisava de marketing nenhum. Já era o álbum mais escutado da história", comentou a respeito das boas marcas do disco no Spotify.

"Não tem como eu escolher [ser traída]. Não tive absolutamente nada a ver com o que aconteceu, a realidade é essa. É uma coisa da outra pessoa, não faço parte disso de maneira alguma", emendou.

Conforme Luísa, é triste o desmerecimento da palavra da mulher em casos como o dela. "É muito triste que as pessoas sempre deem um jeito de culpar a mulher. Nós sempre somos colocadas em dúvida."