Internet cria teoria da conspiração baseada no álbum "Escândalo Íntimo" de Luisa Sonza Reprodução/internet

Após Luisa Sonza anunciar o término do namoro com Chico Moedas em rede nacional no programa “Mais Você”, o assunto ficou entre os mais comentados do país. Com tanta repercussão, internautas questionaram as coincidências que cercam a desilusão amorosa e criaram uma teoria da conspiração que viralizou nas redes sociais.









A influencer segue dizendo que a divulgação do término do namoro ocorreu no dia seguinte à arquivação do processo no qual a cantora é acusada de racismo, por meio de um acordo monetário com a vítima. “Eita, parece uma nuvem de fumaça né? Será que alguém está querendo esconder alguma coisa?”

Leia: Web faz memes com término de Luísa Sonza e Chico Moedas Outros internautas também apontam outras coincidências. Há quem diga que a ordem das músicas no álbum se encaixam com a história contada pela cantora. Outro usuário também fala sobre a coincidência da revelação da traição ter sido no “Mais você”, uma vez que a música “Ana Maria” foi gravada em participação com Duda Beat, que estava no café da manhã com Ana Maria Braga e Luisa.

Confira:

tem uma teoria rolando pela internet afirmando q o término da luisa sonza não passa de um teatro para encorpar o conceito de seu novo álbum ESCÂNDALO ÍNTIMO e a prova disso é a mensagem no título das faixas: a escolha do programa da ANA MARIA com a DUDA BEAT teria sido proposital pic.twitter.com/g5tXIbwnL2 %u2014 webdivo nettinho (@jaoneto_id) September 21, 2023