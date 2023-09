677

Luísa Sonza anunciou o término com Chico Moedas nesta quarta-feira (20/9) Reprodução/Redes Sociais Nessa quarta-feira (20/9), Luísa Sonza chocou o país ao anunciar, em entrevista para Ana Maria Braga, o término de seu namoro com Chico Moedas. Com a divulgação da desilusão amorosa, internautas chegaram a declarar que “está cada vez mais difícil acreditar no amor” e relembraram outras separações de famosos que abalaram seus corações. Nessa quarta-feira (20/9), Luísa Sonza chocou o país ao anunciar, em entrevista para Ana Maria Braga, o término de seu namoro com Chico Moedas. Com a divulgação da desilusão amorosa, internautas chegaram a declarar que “está cada vez mais difícil acreditar no amor” e relembraram outras separações de famosos que abalaram seus corações.

Confira:

Fátima Bernardes e William Bonner





Os jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner foram a imagem do casal perfeito para grande parte dos brasileiros que viram a dupla dividir a bancada do Jornal Nacional por 13 anos, entre 1998 a 2011. Juntos, tiveram os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. Eles anunciaram a separação do casamento de 26 anos de forma discreta, com mensagens idênticas, em suas redes sociais, em agosto de 2016. Hoje, cada um segue firme com seus respectivos relacionamentos, com uma relação amigável.





Leia: William Bonner desmente fake news de que morreu no palco do Jornal Nacional "Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. William e Fátima", publicaram na época.

Thiaguinho e Fernanda Souza





O cantor Thiaguinho e a atriz Fernanda Souza anunciaram o início do namoro no programa da Xuxa, na Globo, em 2011, e se casaram em fevereiro de 2015. Após quatro anos de casamento, em 2019, anunciaram a separação, que foi cercada por especulações na época. Na divulgação do fim do relacionamento nas redes sociais, eles afirmaram que a relação dos dois se transformou em uma linda amizade e que seguiram amigos, promessa que cumpriram, uma vez que foram vistos juntos várias vezes após o término.





“Nosso casamento termina em paz. Não estranhem se nos encontrarem um na companhia do outro daqui pra frente”, publicaram o casal.





Claudia Raia e Edson Celulari





Os atores Claudia Raia e Edson Celulari foram os queridinhos do ramo artístico por 17 anos. Eles começaram a namorar em 1992, durante as gravações de “Deus Nos Acuda”. Casaram no ano seguinte e tiveram dois filhos, Sofia e Enzo. Anunciaram o fim do relacionamento em julho de 2010. A divulgação da separação pegou o Brasil de surpresa, uma vez que o casal não mostrava sinais de problemas na relação.





Leia: Filho de Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello nasce no Rio Em uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do Jornal "O Globo" em 2021, Claudia revelou que chegou a tomar antidepressivos na época da separação com Edson. Para além do relacionamento, o casal marcou a história recente do Brasil ao nomear o filho de Enzo, inaugurando uma era de Enzos no país.

Joelma e Chimbinha





Os músicos Joelma e Chimbinha eram a cara da Banda Calypso, amada por muitos brasileiros. Ela, vocalista, e ele, guitarrista da banda, ficaram juntos por 18 anos, até a separação conturbada em 2015. O motivo do rompimento foi a descoberta de uma relação de três anos por parte de Chimbinha com outra mulher.





O músico assumiu o relacionamento com Karen Kethlen poucos meses após o divórcio com Joelma e se casou em 2018. No mesmo ano, a cantora revelou que sofria agressões físicas do ex-marido e que chegou a pedir medida protetiva contra ele.





Brad Pitt e Jennifer Aniston/ Angelina Jolie





Os atores Brad Pitt e Jennifer Aniston eram os queridinhos do mundo todo no início dos anos 2000. Eles foram casados entre 2000 e 2005 e, apesar de uma separação envolta em muitas especulações, o casal afirmou oficialmente que se divorciou porque perdeu o senso de identidade. Segundo a revista “People”, Aniston estava sofrendo com o fim das gravações da série “Friends” em 2004, na qual era uma das protagonistas, e Pitt não a apoiou e também não estava presente na despedida da série.





Uma das especulações é que Pitt teria se apaixonado por Angelina Jolie durante as gravações de “Sr. e Sra Smith”, no qual eram os personagens principais. O ator afirma que não traiu Aniston com Jolie, mas Courteney Cox, amiga de Jennifer e co-estrela de “Friends”, afirmou à revista “Vanity Fair" que Pitt assumiu se sentir atraído por Jolie na época.





Angelina e Brad iniciaram publicamente o relacionamento logo após a separação do ator com Aniston, em 2005, se tornando o casal mais icônico de Hollywood. Os astros se casaram oficialmente em 2014 e tiveram seis filhos, sendo três adotivos e três biológicos. O casamento durou apenas dois anos e, na época, o casal alegou “diferenças irreconciliáveis”, chocando o mundo.