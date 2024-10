A funkeira dinamarquesa Frederikke Palmgren, conhecida como Fefe Life, viralizou nas redes sociais ao elogiar os serviços médicos no Brasil. De volta à sua terra natal, ela comparou o atendimento recebido recentemente com o de uma unidade de saúde pública no Rio de Janeiro.









"Sou dinamarquesa, moro na Dinamarca, que é um dos países mais ricos do mundo, mas sabe onde eu preferiria ir ao médico? Mil vezes no Brasil. Na UPA, no SUS. Aqui, se fico doente, me sinto meio f*dida. Só te olham, e você espera meses. No Brasil, te dão remédios. Amo o SUS", disse em vídeo publicado nas redes sociais.











Defendendo que o atendimento brasileiro é melhor, Fefe disse que não se sente levada a sério na Dinamarca. "Brasileiros que moram por aqui, concordam? (Eu não sei por que falei que moro na Dinamarca quando, na verdade, moro na Suécia, mas o problema é o mesmo nos dois países, infelizmente.) Saudades de me sentir levada a sério no Brasil... Usei o sistema de saúde muitas vezes lá, por muitos motivos. Mas nunca fui internada, então não posso falar sobre esse aspecto – só sei que aqui essa parte não funciona bem", comentou.





Apaixonada pelo Brasil, a dinamarquesa construiu uma carreira como funkeira na Europa. Ela ficou famosa no início de 2024, com um vídeo em que diz como "o Brasil estragou sua vida". "Antes de conhecer o Brasil, eu estava satisfeita com minha vida e pensei: 'aqui está tudo certo'. Pensei que sabia como viver a vida, mas então fui ao Brasil e vi pessoas conversando na rua, música tocando nas ruas, pessoas falando alto, crianças desconhecidas brincando juntas, gente me convidando para churrasco, samba, funk, sertanejo, pessoas dançando onde quisessem, falando comigo no ônibus, na rua, na academia", afirmou.











"Farofa, arroz e feijão, suco tropical, cachoeira, a pegada. Conheci tudo isso e voltei ao meu país, onde a diversão é andar no cemitério, onde festa é com todo mundo sentado, onde a música não é nacional, onde ninguém se fala, onde você só tem amigos que conhece desde a infância. E comecei a ver como tudo era maior no Brasil, percebi que seria muito difícil voltar à minha vida normal aqui, agora com essa nova perspectiva. Para ser ladrão, o Brasil roubou meu coração. Vou voltar a andar no cemitério", disse no vídeo.

Atualmente, Fefe passa períodos na Dinamarca, na Suécia e no Rio de Janeiro. Ela já lançou músicas inspiradas em sua vivência no Brasil, com ídolos como Mr. Catra (1968-2018), MC Carol, Iasmin Turbininha e MC Dricka.