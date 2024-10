Oito pessoas tiveram que retirar o globo ocular por complicações após um mutirão de cirurgia de catarata em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Além disso, das 20 pessoas que foram atendidas na ação, 15 tiveram sintomas de endoftalmite, que é uma infecção ocular causada pela bactéria Enterobacter cloacae.

Leia também: Sete pessoas ficam cegas após contaminação por fungo em mutirão de cirurgias

O mutirão ocorreu nos dias 27 e 28 de setembro, mas a informação sobre os pacientes afetados foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Parelhas na terça-feira (15/10).

A pasta detalhou que dos 15 pacientes acometidos pela infecção, oito tiveram que retirar o globo ocular, quatro fizeram cirurgia de vitrectomia (remoção do vítreo, o gel transparente que preenche a parte posterior do olho) e três seguem sendo acompanhados pelos oftalmologistas. O município abriu inquérito civil público para apurar o caso.

A Prefeitura de Parelhas também afirmou que "as cirurgias aconteceram dentro da legalidade" e que forneceu "todas as informações solicitadas à Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do Rio Grande do Norte para a devida apuração dos fatos".



Além disso, serão realizados testes pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) para determinar onde ocorreu a contaminação. A investigação abrangerá a água utilizada, o centro cirúrgico, o processo de esterilização e outros possíveis fatores.

Veja a nota da Prefeitura na íntegra:

A Prefeitura de Parelhas/RN informa que encaminhou uma notificação formal à empresa Oculare Oftalmologia Avançada, responsável pelas cirurgias oftalmológicas no município, no episódio das 15 pessoas infectadas por bactéria após procedimentos cirúrgicos de catarata realizados no dia 27 de setembro, exigindo esclarecimentos imediatos.

Ao mesmo tempo, instaurou um inquérito civil para investigar as circunstâncias e responsabilidades diante da situação. As audiências com técnicos, médicos e a empresa responsável pelos procedimentos foram iniciadas nesta terça-feira, 15 de outubro de 2024.

A Prefeitura reitera que as cirurgias foram realizadas dentro da legalidade, e o Município está arcando com todos os atendimentos e procedimentos médicos necessários aos pacientes, inclusive pagando por consultas particulares em alguns casos, para que todos possam ter o melhor acompanhamento possível.

O credenciamento para os procedimentos cirúrgicos seguiu rigorosamente todos os trâmites legais, com pesquisa mercadológica, registro no Portal de Compras Públicas e envio ao Tribunal de Contas, garantindo total transparência.

A escolha por realizar os procedimentos localmente na Maternidade Dr. Graciliano Lordão visou evitar o deslocamento dos pacientes para outras cidades, proporcionando mais conforto e agilidade no atendimento. O uso do centro cirúrgico da Maternidade foi devidamente pago e registrado, demonstrando o compromisso do Município com a transparência e a prestação de serviços de qualidade.

Além das medidas já adotadas, serão realizados testes pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) para determinar onde ocorreu a contaminação. A investigação abrangerá a água utilizada, o centro cirúrgico, o processo de esterilização e outros possíveis fatores, conforme solicitado pela Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária (SUVISA).

Desde o primeiro momento, a Prefeitura reforça que tem agido com total transparência e responsabilidade, adotando as seguintes medidas para garantir a saúde dos pacientes:

Assistência médica integral imediata: Todos os pacientes afetados estão recebendo acompanhamento médico especializado, incluindo suporte de infectologistas. Quatro pacientes já passaram por vitrectomia, uma cirurgia de alta complexidade, com todos os custos cobertos pelo município;

Suporte psicológico: A Prefeitura está oferecendo atendimento psicológico tanto para os pacientes quanto para suas famílias, reconhecendo o impacto emocional deste episódio;

Cobertura de tratamento e consultas: O município está custeando todos os tratamentos, consultas e medicamentos, assegurando que os pacientes não tenham despesas adicionais.

Monitoramento contínuo: A equipe da Secretaria de Saúde Municipal mantém o acompanhamento constante dos pacientes até a estabilização de seus quadros clínicos.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde notificou imediatamente as autoridades sanitárias estaduais e nacionais, conforme as normas de notificação de surtos infecciosos. A SUVISA já realizou vistoria técnica e está sendo atualizada com todas as informações necessárias.

No dia 27 de setembro, foram realizados 20 procedimentos cirúrgicos de catarata na Maternidade Dr. Graciliano Lordão. Lamentavelmente, 15 pacientes apresentaram sintomas de endoftalmite, uma infecção ocular causada pela bactéria Enterobacter cloacae. A presença da bactéria foi detectada prontamente por meio de exames especializados, permitindo que a equipe médica adotasse a medicação necessária conforme prescrição de um infectologista, visando o tratamento adequado de cada paciente.

Já no dia 28 de setembro, foram realizados outros 28 procedimentos cirúrgicos de catarata sem qualquer intercorrência, o que reforça a necessidade de uma investigação cuidadosa e detalhada sobre os casos de infecção.