Um agricultor norte-americano, proprietário de uma fazenda em Kentucky, encontrou 700 unidades de moedas raras da época da Guerra Civil (1861-1865). O tesouro, apresentado no programa de televisão "Kentucky Life", está avaliado em R$ 18 milhões.





O fazendeiro, que optou por não revelar sua identidade por questões de segurança, contou que encontrou uma moeda brilhando no solo e decidiu escavar. “Nunca teria acreditado no que aconteceu a seguir. Coisas que só acontecem em sonhos”, disse. Mesmo depois que passar cerca de uma hora, “o dinheiro continuava surgindo. Eu sabia que eram centenas”.





Moedas são cobiçadas





Exemplares de US$ 1, US$ 10 e US$ 20, bem conservados, estavam entre a pilha. As de maior valor são as “Double Eagles”, moeda dos anos 1860 e muito desejadas por colecionadores.





O especialista Jeff Garrett analisou as 700 unidades e diz tratar-se de um tesouro legítimo. Segundo ele, devido ao contexto histórico e quanto maior a importância das moedas, “maior será seu valor de mercado”, comentou.





Não se sabe como as 700 unidades foram parar na propriedade, mas algumas teorias foram levantadas. Uma delas é de que um rico proprietário de terras as enterrou para mantê-las seguras. Outra possibilidade é de que as moedas tenham sido roubadas e enterradas por uma pessoa que pretendia coletá-las depois, mas não conseguiu.





O apresentador do ‘Kentucky Life’ comentou que o agricultor vendeu grande parte do tesouro avaliado em R$ 18 milhões, mas ficou com algumas moedas.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata