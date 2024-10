Um negociante de artes de Nova York, nos Estados Unidos, adquiriu uma pintura por US$ 50 (aproximadamente R$ 279), que, após consulta em uma casa de leilões, foi estimada em quase US$ 150 mil (cerca de R$ 840 mil). A obra pertence à artista canadense Emily Carr (1871-1945).

Quando comprou o quadro, Allen Treibitz não sabia que o preço seria tão alto, mas tinha noção de que era uma obra especial, já que estava assinada de forma legível. Em entrevista ao site canadense Global News, o negociante disse que “ela [a pintura] definitivamente tinha um visual muito interessante”.

A pintura, intitulada “Masset, Q.C.I.”, é datada de 1912 e retrata um urso pardo esculpido no topo de um totem. Treibitz afirma ter descoberto “algumas coisas interessantes na minha carreira de [negociante de arte]”, mas considera que a arte de Carr “é a descoberta mais significativa que já tive”.

É provável que o quadro adquirido tenha sido presenteado pela artista na década de 1930 a uma amiga que se mudou de Victoria, no Canadá, para os Hamptons, uma área onde ficam casas de luxo no estado de Nova York.

Conheça a artista Emily Carr

A canadense é conhecida por retratar paisagens pós-impressionistas. Em 1927, ganhou destaque após exibir suas obras na Galeria Nacional do Canadá, em Ottawa. Na mesma década, a artista apresentou seus trabalhos em Londres e Nova York.

Além de pintar os horizontes de seu país, a pintora ficou famosa por representar a iconografia dos povos indígenas locais, conhecidos como membros das “primeiras nações” na América do Norte.

Uma das obras mais conhecidas de Emily Carr é intitulada “Big Raven” (Grande Corvo, em tradução direta). Em 2013, sua pintura “The Crazy Stair” (A Escada Torta) foi vendida por US$ 3,39 milhões, aproximadamente R$ 19 milhões.

Obra será leiloada

O quadro será vendido pela casa de leilões Heffel Fine Art. Em publicação nas mídias sociais, o local expressou estar “entusiasmado em oferecer essa obra-prima histórica em nosso próximo leilão de primavera, com uma estimativa de US$ 100 mil a US$ 200 mil (R$ 559 mil a R$ 1,1 milhão)”.

Antes de ser leiloada, no dia 20 de novembro, a arte passará por exibições nas galerias Heffel em algumas cidades do Canadá.