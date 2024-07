Duas ativistas ambientais do grupo Just Stop Oil que jogaram sopa de tomate sobre o quadro "Os Girassóis", de Vincent van Gogh, na National Gallery em Londres em 2022 foram consideradas culpadas de promover danos nesta quinta-feira (25) pela Justiça britânica.

Anna Holland e Phoebe Plummer, ambas de 22 anos, foram consideradas culpadas pelo Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres. Sua sentença será proferida em 27 de setembro.

No dia 14 de outubro de 2022, ambas jogaram o conteúdo de duas latas de sopa em conserva na pintura, ação que danificou apenas ligeiramente a moldura que envolve a obra de 1888, protegida por um vidro.

Depois de se colarem à parede, Plummer indagou: "O que vale mais, a arte ou a vida?". "Você está mais preocupado em proteger uma pintura a proteger nosso planeta e seus habitantes?", completou.

Na ocasião, o Just Stop Oil exigia a suspensão imediata de qualquer novo projeto petrolífero ou de gás no Reino Unido, uma medida adotada pelo novo governo trabalhista.

Agora, o grupo pede o fim dos combustíveis fósseis até 2030.

Desde esta ação, outros ativistas ambientais atacaram outras obras de arte, incluindo a Mona Lisa, no museu do Louvre, em Paris, cuja vitrine blindada foi encharcada com sopa.

spe/gmo/ber/mab/mb/yr