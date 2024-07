As irmãs mineiras, juntas, somam mais de 23 milhões de inscritos no Youtube e fazem parte do

As mineiras Emilly Vick e Katlen Martins reúnem mais de 23 milhões de inscritos, juntas, em seus canais no Youtube. Irmãs "nascidas e criadas" em Belo Horizonte, as duas produzem vídeos com desafios, gincanas e histórias para a internet. Além delas, seus companheiros e mais um amigo formam o “Grupo dos Rosas”.







No canal de Emilly, o conteúdo é voltado para um “entretenimento família” e, normalmente, os 5 integrantes fazem parte dos vídeos. Já no canal de Katlen, os vlogs são mais presentes, eles acompanham ela, o marido Cauan Martins e o filho Davi, de apenas 9 meses. Mesmo com a pouca idade, a criança acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram.





Ketlen Martins afirma que “Emily foi o pivô” para o surgimento do grupo e dos canais.





“Ela começou a gravar na pandemia e sempre teve esse sonho. Ainda durante a Covid-19 um vídeo dela viralizou. Ele era com uma historinha de que ela gostava de um menino, ela é toda criativa. Criou toda a história e enredo e o pessoal gostou muito”, conta a irmã, que na época cursava enfermagem.





Depois disso, Emilly foi para São Paulo e conheceu outros influenciadores e foi aprendendo a trabalhar com as redes sociais. Nesse momento, conheceu o Robson Abreu, hoje, um dos integrantes do grupo. Katlen diz que ele e Emilly se tornaram melhores amigos e ele é como parte da família também.









“Ela sempre foi muito versátil, aprendeu a não deixar o conteúdo cair em um nicho fechado e sempre se adaptar”, afirma.

A irmã da influenciadora continuou na internet, chegou aos 10 milhões no canal, que hoje tem quase 18, e fez uma festa em comemoração. Foi nesse período que conheceu Leonardo Lemos, hoje seu namorado e parte do Grupo dos Rosas. “E aí, no fim, eu fiquei grávida, voltei para casa e foi quando nós três: eu, minha irmã e o Leo, começamos a gravar vídeos”.

Os últimos que entraram para a turma foram Cauan, marido de Katlen, e Robson, amigo deles.





“O pessoal começou a identificar a gente como um grupo, dizendo: ‘nossa, você viu aquele grupo da Emilly Vick? Aquele grupo de influenciadores que estão gravando juntos’. Com isso, pensamos que seria legal se a gente tivesse um nome”, comenta a youtuber .

Ela revela que a ideia do nome foi por parte de seu marido. “ Ele falou: ‘por que não dos rosa? Uma coisa que lembre todo mundo’. Só que nem todos tinham cabelo rosa, então todo mundo teve que pintar. E aí viramos o ‘dos rosa’. A gente brinca que os fãs que nos escolheram como um grupo, a gente só decidiu o nome”.





O Grupo dos Rosa, então, nasceu. Katlen afirma que eles se consideram um público família, que qualquer um pode sentar no sofá de casa e assistir.