O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira (11/10), durante julgamento virtual, para que o influenciador bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, de 48 anos, seja julgado por crimes de associação criminosa e incitação ao crime durante os atos golpistas de 8 de janeiro e também por ameaçar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integrantes da corte e políticos de esquerda. Ele também reivindicou o fechamento da Corte e disseminou mensagens violentas.







A denúncia contra o influenciador, que nas redes se apresenta como Ivan Papo Reto, foi feita pela Procuradoria Geral de Justiça. O processo segue em análise pela corte na sessão virtual que deve encerrar mais tarde.

Ivan esteve preso entre julho de 2022 a outubro de 2023 depois de ameaçar ministros da corte e políticos, mas teve a liberdade provisória concedida pelo próprio Moraes, que determinou o uso de tornozeleira eletrônica por Ivan, que também está impedido de usar as redes sociais.

O influenciador bolsonarista se apresenta como personal trainer, coach e terapeuta. Ele também é dono de um centro de tratamento de dependentes químicos em Belo Horizonte e mantinha um canal no YouTube onde postava diariamente posta vídeos contra pautas da esquerda, ameaçando a vida de Lula, aliados políticos do petista e ministros do STF.

