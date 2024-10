Bruno Engler e sua vice, Coronel Cláudia, conversam com o ortopedista Sérgio Drumond, sócio do Hospital Ortopédico BH

O deputado estadual Bruno Engler, que disputa o segundo turno pela Prefeitura de Belo Horizonte pelo PL, comentou a provocação do adversário Fuad Noman sobre a sua suposta baixa frequência nas sessões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). De acordo com o candidato derrotado do primeiro turno Rogério Correia (PT), Engler teria faltado 47,2% das reuniões na casa legislativa de 2019 a 2024.

“O Fuad está repetindo as mentiras do Rogério Correia. A gente tem que analisar os resultados. Eu sou o deputado que congelou o IPVA no ano de 2022, quando o imposto ia subir até 30% aqui no nosso estado. Eu sou o deputado que impediu o projeto da esquerda, que apoia o Fuad, que queria instituir a ideologia de gênero no nosso estado. Eu sou o deputado que fez a lei que determinou a retirada das tomadas e pontos de energia nos presídios de Minas Gerais”, listou Bruno Engler.

O candidato do PL não poupou críticas ao prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman: “A gente tem um prefeito que, em dois anos e meio, não fez quase nada, prometeu muito e entregou pouco. Um prefeito que corre dos debates. A desculpa dele agora é que, quem trabalha, não tem tempo de debater. Tem tempo de fazer campanha, de dar entrevista, mas para debater não tem tempo. Isso é uma desculpa esfarrapada e ele devia ter vergonha de tentar enganar o eleitor dessa maneira”.

Bruno Engler também esclareceu o que chamou de “nova política” em sua inserção de rádio no retorno da propaganda eleitoral gratuita no segundo turno. Para ele, a “nova política” tem como objetivo o bem-estar do cidadão, escalando um secretariado técnico ao invés de indicações de apadrinhados, que vai auditar todos os contratos da prefeitura e combater a corrupção para colocar recursos onde precisa.

Logicamente não faltaram críticas para Fuad: “O Fuad é um cara que já participou de todos os grupos políticos que você consegue pensar e imaginar, já foi da turma do Aécio (Neves, deputado federal pelo PSDB), em 2022 ele estava com o Lula (PT), agora ele é o apadrinhado do (Rodrigo) Pacheco (Democratas, presidente do Senado). Ele faz a ‘política velha’ de fazer conchavo, fazer politicagem”.

Propostas para a Saúde

O candidato esteve nesta sexta-feira (11/10) no Hospital Ortopédico BH, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde falou sobre seus projetos para a Saúde. Para reforçar o sistema municipal de Saúde com médicos especialistas, Bruno Engler pretende implementar uma política de valorização salarial, melhorar as condições de trabalho e dar mais segurança.

“Recentemente, a prefeitura rompeu de maneira absurda o contrato de seguranças e porteiros das unidades de saúde. Isso gerou muita reclamação, não só dos médicos, mas de todos os trabalhadores da Saúde. É uma coisa que afeta também o paciente, que fica sem segurança e tranquilidade em um momento de fragilidade”, criticou.

Outra proposta é ampliar o atendimento em telemedicina, para desafogar a rede de saúde, fornecendo atestado e receita médica (caso o médico consiga aferir isso à distância) via celular. Para a prevenção, a ideia é incluir na rede municipal os exames de pré-eclâmpsia e eclâmpsia no acompanhamento pré-natal, além de um programa de acompanhamento do diabetes, ambos com potencial de prevenir complicações futuras.