A propaganda eleitoral em Belo Horizonte voltou ao ar nesta sexta-feira (11/10) marcada por troca de ataques entre os candidatos ao segundo turno, o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o atual prefeito Fuad Noman (PSD). Na inserção da rádio, veiculada na manhã de hoje, Bruno Engler se apresentou como o candidato preparado para transformar Belo Horizonte, enquanto Fuad Noman destacou sua experiência em gestão pública.





O deputado estadual critica a atual gestão, afirmando que Fuad adota o papel de "bom velhinho obreiro" para enganar a população. O bolsonarista o acusa de fazer "propagandas enganosas” que seriam, segundo Engler, apenas um “amontoado de tapumes”. Além disso, ele aponta falhas em áreas como segurança, saúde, mobilidade urbana e educação.

Já o atual prefeito inicia sua participação acusando Engler de ser contra o uso de máscaras e de defender o uso da cloroquina durante a pandemia de COVID-19. Fuad ainda ressalta suas realizações, como a criação de programas sociais, o aumento do efetivo da Guarda Municipal e investimentos em saúde, segurança e educação.





Inserção de Engler





No programa eleitoral ‘Coragem para Mudar BH’, Engler começou agradecendo aos eleitores pelos votos recebidos no primeiro turno, em que ficou em primeiro lugar com 34,38% dos votos, o equivalente a 435.853 votos.

O candidato bolsonarista afirmou ter um projeto para transformar Belo Horizonte, que segundo ele está "maltratada, mal cuidada e parada no tempo" e relembrou que, durante a campanha, percorreu todas as regiões da capital ouvindo as diversas demandas da população.



O programa destacou algumas reclamações ouvidas pelo candidato como as longas filas e a demora no atendimento em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e centros de saúde, além da falta de médicos, especialmente pediatras. Também apontou o aumento da violência, a queda na qualidade do ensino público e o trânsito caótico na cidade.





"Essa é uma Belo Horizonte muito diferente da cidade que aparece nas propagandas do prefeito, que vestiu um personagem de bom velhinho obreiro para desfilar obras, muitas delas apenas um amontoado de tapumes para enganar o povo em época de eleição", criticou Engler.





Engler também afirmou que Fuad representa uma "política velha", "ultrapassada" e "cheia de esquemas, da corrupção e do toma lá dá cá", estendendo as críticas a figuras como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, o deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).





Engler finalizou seu discurso conclamando a população a se juntar a ele para "tirar BH do atraso" e "viver uma vida melhor de verdade". "Chega! Ninguém aguenta mais os estragos que a esquerda vem fazendo na nossa cidade. Ninguém quer ver seus filhos sendo doutrinados nas escolas. Ninguém quer ver sua família sendo destruída por causa das drogas. Ninguém quer viver uma vida estressante numa cidade que não funciona e não oferece o mínimo de dignidade para os menos favorecidos. As pessoas querem mudança e é para isso que eu estou aqui, com toda a minha energia e coragem para trazer soluções inovadoras e viáveis pros velhos problemas que tomaram conta da nossa cidade", finalizou.





Inserção de Fuad





Na segunda estreia em propaganda eleitoral gratuita, agora com cinco minutos, o atual prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman apostou em apresentar os contrapontos entre sua atuação como vice de Alexandre Kalil (sem partido) durante a pandemia da COVID-19 e os posicionamentos do então deputado estadual Bruno Engler, criticando a postura do adversário.

Na época, Engler defendeu a utilização de cloroquina como tratamento precoce contra o coronavírus, medicamento utilizado para tratamento contra a malária e sem comprovação científica contra a doença que colocou o mundo diante de uma pandemia.







A inserção ainda lembrou que o deputado apresentou um projeto que propunha a desobrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos, sinalizando que os dois candidatos são “bem diferentes”. Isso porque, segundo a propaganda de Fuad, a Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizou R$ 30 milhões para desenvolvimento de vacina contra a COVID pela Universidade Federal de Belo Horizonte (UFMG).





Durante a estreia na rádio, o atual prefeito agradeceu os votos do primeiro turno e se apresentou como uma pessoa de “poucas palavras, mas muito trabalho”. No último domingo (6/10), o nome do PSD conquistou 336.442 votos, totalizando 26,54% dos votos contabilizados na capital mineira.





Ele ainda afirmou que, diferentemente de Engler, não fez carreira política. “Eu sou prefeito há apenas dois anos e meio. E, nesse período, fiz mais do que muita gente que teve mais tempo do que eu. Dediquei cinquenta e cinco anos da minha vida para trabalhar para diversos governos resolvendo problemas. Não fiz carreira política, nem fiquei disputando eleições. Essa é uma das diferenças que eu tenho em relação ao meu adversário. Não estou desmerecendo ninguém, estou apenas pedindo para você comparar”, afirmou.





Ao contrário de Engler que destacou as agendas de campanha, Fuad não citou a seus compromissos na corrida eleitoral. Autointitulado “o prefeito do trabalho”, o candidato à reeleição fez um convite aos eleitores que no primeiro turno não apostaram nele, citando feitos enquanto prefeito de Belo Horizonte, como aumentar o efetivo da Guarda Municipal em 500 oficiais e fazer a instalação de câmeras de segurança em toda a cidade. Fuad também se “apropriou” do lema de Engler, afirmando que ele é o prefeito que tem coragem e energia para mudanças na capital mineira.