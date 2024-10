Candidato à reeleição, Fuad Noman se reúne com moradores e lideranças do bairro Capitão Eduardo

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que disputa o segundo turno das eleições para mais um mandato no comando da capital, rebateu as críticas feitas pelo seu adversário, o deputado estadual bolsonarista Bruno Engler (PL), que o acusou de querer fugir de debates. Noman ironizou a crítica e insinuou que Engler não comparece às sessões extraordinárias e ordinárias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) como acusou o deputado federal Rogério Correia (PT) no primeiro turno das eleições.

“Quem trabalha o dia inteiro tem pouco tempo para fazer debate. Quem não trabalha, quem não vai às sessões, quem não está junto, quem falta mais da metade dos seus compromissos tem tempo para fazer qualquer coisa”, ironizou Noman durante visita ao bairro Capitão Eduardo, Zona Norte da cidade, onde se reuniu com moradores e lideranças.

De acordo com Rogério Correia, das 868 reuniões ordinárias e extraordinárias da ALMG, de 2019 a 2024, durante seu mandato como deputado, Engler, faltou quase metade delas (47,2%).

A campanha de Fuad propôs a realização de dois debates, em um pool de emissoras, em vez de oito, sob alegação de pouco tempo até o segundo turno, que será realizado no dia 27/10. Proposta defendida hoje novamente pelo prefeito.

“É muito mais produtivo a gente ter debates concentrados do que ter cinco, seis debates. O candidato para fazer um debate precisa se preparar, estudar, fazer treinamento. Eu vou estudar e só vou naqueles que meu tempo como prefeito permitir. Eu não vou abrir mão de governar a cidade para fazer campanha. Eu sou prefeito, tenho que respeitar esta posição”, afirmou Noman, que prometeu não atacar o adversário. “Farei campanha limpa”, assegurou.

Durante a reunião com os moradores, Fuad anunciou a instalação do Centro de Saúde Paulo VI e a construção de uma nova Emei, além da ampliação do atendimento em creches e a ampliação da pavimentação das ruas que, segundo o prefeito, já está sendo feita pela prefeitura.

O prefeito também comentou sobre a exoneração do secretário de Comunicação e Relações Institucionais, Paulo Lamac (Rede). De acordo com o prefeito, ele deixou o cargo para assumir a coordenação política da campanha de sua campanha.

Lamac disse que uma de suas missões é atuar no combate às notícias falsas contra o prefeito e que a intenção da campanha é seguir apresentando as obras e propostas do prefeito para mais um mandato caso seja eleito. “Vamos deixar claro que o Fuad é um homem do centro democrático que tem um diálogo aberto com o governo estadual e federal e a melhor capacidade de construir alianças em prol da cidade”, disse Lamac. Segundo ele, a campanha também está em busca do apoio dos candidatos que não passaram para o segundo turno, mas sem se ancorar em “padrinhos”.