Tramonte ficou em terceiro lugar no primeiro turno, atrás de Engler e Fuad

A pesquisa Datafolha para Prefeitura de Belo Horizonte, divulgada nesta quinta-feira (10/10), apontou para onde podem ir os votos deixados pelo deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), o terceiro colocado no primeiro turno. Na disputa entre o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o atual prefeito Fuad Noman (PSD), os votos do parlamentar podem definir o próximo chefe da capital mineira.

Tramonte recebeu 192.991 votos no primeiro turno, cerca de 15,22% dos votos validos. Segundo a pesquisa contratada pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, 46% dos eleitores seriam transferidos para Fuad Noman, enquanto Engler receberia 36%.

O levantamento também calculou a transferência de votos do candidato Gabriel Azevedo (MDB), quarto colocado do primeiro turno com 133.728 votos (10,55%). Nesse caso, o atual prefeito e rival de Azevedo na cidade conquista 49% de eleitores, Engler receberia 39%.





Duda Salabert (PDT), que ficou em quinto com 97.315 votos (7,68%), transfere 79% dos seus eleitores para Fuad Noman. A principal candidata de esquerda ainda daria 7% dos seus votos para Engler, apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Estimulada

A pesquisa Datafolha estimulada deu vantagem para Fuad nas intenções de voto. Se o segundo turno fosse nesta quinta, o levantamento dá vitória para o prefeito com 48% dos votos; Engler teria 41%. Votos brancos ou nulos são 8%, e indecisos são 4%.

As entrevistas foram realizadas entre terça-feira (8/10) e esta quinta-feira, ouvindo 910 eleitores belo-horizontinos. A pesquisa tem três pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral pelo número MG-09634/2024.