Mauro Tramonte, candidato do Republicanos à PBH Divulgação



Das telas da televisão para as ruas de Belo Horizonte. Da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o corpo a corpo com os eleitores, andando pelos quatro cantos da capital mineira, pelas nove regionais da cidade. Assim poderia ser resumida a campanha de Mauro Tramonte, candidato pelo Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte. Conhecido por sua trajetória no programa Balanço Geral, da TV Record, Tramonte agora busca, segundo ele, “lutar por aqueles que mais precisam”.



O radialista e apresentador de 63 anos afirma estar preparado para o cargo devido ao seu conhecimento sobre os problemas da cidade. Ele destaca que ouviu e acompanhou de perto as dificuldades dos moradores de Belo Horizonte durante seu tempo no Balanço Geral, e isso o motivou a buscar soluções para a cidade, que ele considera estar "parada no tempo".



"Belo Horizonte para mim é um paraíso que está esquecido, uma cidade que poderia estar aí linda e maravilhosa, com oportunidades para todos, seja no comércio, no trabalho, na gastronomia, em eventos, em turismo. Nós temos que sair desse esquecimento, queremos que BH viva de novo", disse o candidato ao Estado de Minas.



De origem humilde, Tramonte conta que suas experiências pessoais o conectaram à população mais carente e que, por isso, busca dar voz a elas. "O prefeito tem que trabalhar para todos e é isso que nós vamos fazer, mas nós precisamos olhar a classe mais pobre, aquela que realmente precisa".



Mauro Tramonte começou sua carreira na rádio, em 1993, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, Migrou para a televisão no ano seguinte, quando se consolidou como apresentador. O salto em sua carreira veio em 2008, quando foi chamado para comandar o Balanço Geral da Rede Record, em Belo Horizonte, onde ficou 16 anos à frente do programa. Para concorrer à prefeitura, Tramonte deixou a televisão em maio deste ano, comprometendo-se a se dedicar exclusivamente à política caso seja eleito.



Sua trajetória política teve início com um mandato de vereador em sua cidade natal, na década de 1990. Somente em 2018 ele retornou à política, sendo eleito deputado estadual, e reeleito em 2022. Ao falar da atividade como parlamentar, destaca a apresentação de 78 projetos, com foco na proteção de grupos vulneráveis.



Agora, na corrida pela prefeitura de Belo Horizonte, Tramonte traz propostas que refletem sua trajetória e seus compromissos com as camadas mais vulneráveis da população. Ao EM, o candidato elencou algumas de suas principais propostas. A saúde é um dos pontos centrais de sua campanha. Entre elas, o deputado destaca o “Zap da Saúde”, um aplicativo para agendamento e acompanhamento de consultas na rede pública, visando a reduzir a perda de consultas por falta de comunicação. Outra proposta é a implementação do "moto coleta", um sistema de coleta de lixo em áreas de difícil acesso, como vilas, favelas e aglomerados. Tramonte também propõe a renovação da frota de ônibus de Belo Horizonte, utilizando parte dos subsídios concedidos às empresas de transporte.



Na área da educação, o candidato se compromete a zerar o déficit de vagas em creches. Além disso, sugere parcerias com universidades para aumentar o número de médicos nas UPAs e o fortalecimento da Guarda Municipal nas escolas da periferia, reforçando a segurança e o cuidado com os jovens.