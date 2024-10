Bruno Engler, candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo PL, foi entrevistado nesta quarta-feira (9/10) pela rádio CBN. Durante a conversa, ele abordou um dos temas mais relevantes neste segundo turno: o possível apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Segundo Engler, as negociações estão em andamento: "Ele (Romeu Zema) conversou comigo ao telefone, me parabenizou pelo resultado e estamos construindo um apoio para o segundo turno. Ao que tudo indica, ele pode estar caminhando conosco, mas ainda não está fechado", declarou.

"A prefeitura é alugada para pagar favores políticos"

Com o afunilamento do segundo turno, a troca de farpas com Fuad Noman (PSD) se tornará constante e mais intensa.

"Hoje, a prefeitura é toda loteada, a prefeitura é alugada para pagar favores políticos. Isso não sou eu que estou dizendo. O belo-horizontino que acompanha o noticiário percebe. O Kalil saiu da campanha do Fuad e exonera toda a turma do Kalil. O Pacheco entrou na campanha do Fuad e nomeia toda a turma do Pacheco. Foram cinco secretários de Educação em dois anos para pagar a fatura política. Não dá. Temos autonomia para colocar as melhores pessoas, pessoas competentes para entregar um bom resultado", acusou Bruno Engler.

Para o candidato, essa postura compromete a autonomia e a eficiência do governo municipal. A posição de Bruno Engler sobre as destinações que serão dadas ao antigo Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, é bem diferente da de Fuad Noman.

Aeroporto Carlos Prates

"O Aeroporto Carlos Prates é um terreno que foi doado no início do século passado com a finalidade de construção de um aeroporto. Se fizermos qualquer coisa ali que não seja aeroporto, a família tem a prerrogativa de pedir na Justiça o retorno desse terreno. Teremos um imbróglio judicial. O que o prefeito está fazendo ao prometer moradia popular é uma irresponsabilidade, é brincar com o sentimento das pessoas que precisam de moradia", afirmou o candidato do PL.

A proposta de Bruno Engler é manter o aeroporto em sua função original e estabelecer uma parceria com o Hospital Alberto Cavalcanti, logo ao lado, para que se torne um centro de referência em transplantes.

"O hospital pode receber órgãos do Brasil inteiro e enviar órgãos para o Brasil inteiro, com uma pista de aeroporto logo na sua entrada. Isso pode salvar a vida de muita gente", avaliou o candidato.