O cantor sertanejo Gusttavo Lima, que, nesta segunda-feira (23/9), recebeu mandado de prisão preventiva decretada por um esquema de lavagem de dinheiro, já teve os dados protegidos pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em dezembro de 2022, pouco antes de deixar o comando da República, Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos em um contrato do artista com a Caixa Econômica Federal.

O contrato de Gusttavo Lima, nome artístico de Nivaldo Batista Lima, era de serviços prestados na Mega da Virada de 2020, modalidade da loteria que paga o maior prêmio do ano. Na época, a Caixa desembolsou mais de R$ 10 milhões para a campanha.

Em abril de 2023, quando os dados colocados em sigilo pelo ex-presidente começaram a ser revelados, a agência Fiquem Sabendo teve acesso ao contrato de Gusttavo Lima com o governo federal por meio da Lei de Acesso à Informação. Foi revelado que o artista ganhou R$ 1,1 milhão com a propaganda.

Gusttavo Lima teve a prisão decretada nesta segunda pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration, que também investiga a influenciadora digital Deolane Bezerra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo a juíza Andrea Calado da Cruz, da 12º Vara Criminal do Recife, Gusttavo Lima tinha conivência com foragidos. "A conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, como também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade", diz trecho da decisão divulgada pelo portal G1.