A Soho House, rede de clubes de luxo, inaugurou uma filial em São Paulo – a primeira da América do Sul e a segunda da América Latina. O local é conhecido pelos sócios de renome, como celebridades e até a realeza: foi na casa de Londres em que o Príncipe Harry e Meghan Markle se conheceram.





Em todo o mundo, existem 42 casas que somente os sócios podem acessar. Além de Meghan Markle e do Príncipe Harry, a rede de clubes é frequentada por celebridades como Lady Gaga, Kendall Jenner, Amy Adams, Justin Bieber e Miley Cyrus.









O clube de luxo em São Paulo possui 32 quartos, academia, spa, piscina com bar, restaurantes, áreas exclusivas e um terraço. Segundo o site do clube, o local conta com obras de arte assinadas por artesãos locais. Para fazer parte do seleto clube, é preciso pagar uma tarifa anual de R$ 8,3 mil, que pode ser parcelada em 12 parcelas de R$ 688. Além disso, os sócios também precisam pagar uma taxa de inscrição.





Mas não basta só pagar. Para ser membro do Soho House de São Paulo, o interessado faz uma inscrição na lista de espera, informando dados pessoais, fotos e perfis nas redes sociais. Também é necessário fazer uma espécie de apresentação, contando sobre o trabalho, hobbies e outras informações. Esse formulário vai ser analisado pelo comitê de adesão local. Somente pessoas que forem autorizadas vão poder se tornar sócios.





No momento, há cerca de 100 mil pessoas na lista de espera para se tornarem membros. Mas esse valor só dá acesso à casa de São Paulo. Para poder acessar os 42 clubes, o sócio tem que desembolsar R$ 20.930 por ano. Mas há um desconto para quem tem menos de 27 anos.

Os clubes possuem um cronograma diário de atividades que podem ser vistas pelos sócios, com até três convidados. Eles podem usar a academia, estúdios, área de força e cardio, sauna e banho de vapor. O primeiro clube da Soho House foi inaugurado em 1995 em Londres, Reino Unido.